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Musango, el dinosaurio que vivió hace 210 millones de años, fue descubierto en Zimbabue

Los análisis revelaron que el animal se había recuperado de una lesión grave o infección.

Foto referencia: creada por Magnific

Noticias RCN

AFP

agosto 02 de 2026
03:15 p. m.
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Los restos fósiles de un dinosaurio hallados en Zimbabue ofrecen nuevas pistas sobre cómo se diversificaron estos animales y sugieren que se extendieron por distintos ecosistemas del sur de África, informaron científicos este miércoles.

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La nueva especie, denominada Musango matusadonaensis, fue identificada a partir de un esqueleto excavado en 2018 en las orillas del lago Kariba, en el norte del país.

Se trata del quinto dinosaurio registrado en Zimbabue y vivió hace unos 210 millones de años, durante el período Triásico tardío, cuando los dinosaurios apenas comenzaban a expandirse por el planeta.

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Un ejemplar ligero y adaptado

A diferencia de los gigantes de cuello largo que evolucionaron millones de años después, Musango tenía una constitución relativamente ligera: medía unos 4,5 metros de largo y pesaba cerca de 222 kilogramos, similar al peso de un cerdo adulto. Los investigadores estimaron que tenía unos ocho años y estaba casi completamente desarrollado al morir.

El fósil, uno de los más completos de esa época encontrados en Zimbabue, incluye huesos de la columna vertebral, costillas, brazos, piernas y pies preservados. Los análisis revelaron que el animal se había recuperado de una lesión grave o infección. Aunque no se halló su cráneo, los expertos creen que era herbívoro u omnívoro, alimentándose de plantas en ríos y arroyos.

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Evidencia de ecosistemas diversos en África austral

El nombre Musango proviene de la palabra local en shona que significa “vivir en el monte”. Según Paul Barrett, investigador del Museo de Historia Natural de Londres, el hallazgo demuestra que la región estaba compuesta por varios ecosistemas distintos, cada uno con especies propias de dinosaurios.

“Esto sugiere que lo que hemos encontrado hasta ahora es apenas la punta del iceberg”, señaló Barrett en un comunicado. Los resultados fueron publicados en la revista Journal of Systematic Palaeontology.

En 2022, otro equipo había descubierto en Zimbabue los restos de Mbiresaurus raathi, considerado el dinosaurio más antiguo de África, que habitó la Tierra hace unos 230 millones de años.

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