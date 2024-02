La historia de Mario Sabato, el relator argentino más colombiano que el jugo de lulo

Mario Sabato se ha convertido con el paso de los años en uno de los relatores de ciclismo más querido en Colombia gracias a su pasión y cariño por los ‘escarabajos’, por lo que esta casa del Canal RCN decidió traerlo para narrar las carreras más importantes del país y del mundo y en esta entrevista reveló algunos detalles de lo que fue su llegada, los momentos más difíciles de su vida, su familia, el fanatismo por Nairo Quintana, el fútbol en su vida y muchas otras cosas más.

Llegada de Mario Sabato a RCN

“Me llamó Andrea Guerrero. Me habían comentado que RCN le iba a apostar todo el año al ciclismo así que por ahí me ofrecen para ir al Canal y yo tenía mi vida tan linda, tan acomodada, tan tranquila con mi trabajo en ESPN. Yo he narrado las mejores carreras del mundo y cuando venía a Colombia decía que tenía que narrar alguna de este país. Es un desafío muy grande, pero estoy muy feliz”.

“Yo fui muy feliz en ESPN, era parte de mi vida. Tenía que dejar la comodidad, lo consulté con mi familia y acá estoy. Al principio tenía mucho miedo, pero mi esposa siempre me ‘bancó’ desde el día uno. Vivo en Buenos Aires y vengo a los eventos importantes”.

Recibimiento de la gente en Colombia

“Siempre la gente me tuvo mucho cariño, pero me llamó la atención mucho que la “popularidad” fue mucho más grande. Cuando estaba por algunas zonas de Bogotá me gritaban ‘bienvenido a Colombia’, me pasaba cada tanto, pero ahora es una locura de la gente, para mí es maravilloso”.

“En Colombia puedo vivir los días de popularidad, pero en Argentina no me pasa. Acá (Colombia) sé que son pocos días de la gente, pero yo sé que llego a Buenos Aires y hay veces que ni mi tía sabe en qué trabajo, mis vecinos no tienen ni idea de lo que hago porque en Argentina no es un deporte popular”.

Familia de Mario Sabato

“Es lo más duro, me cuesta muchísimo estar lejos de mi familia. Incluso en una llamada le dije a mi esposa que no iba a aguantar estando acá y ella me respondió ‘estás loco, aguanta que son pocos días’. Odio estar fuera de mi casa. De joven me encantaba viajar, pero hoy si pudiese me quedaría todos los días en mi casa”.

“A mí siempre me preguntan cuál es tu máximo sueño y yo siempre respondo y no tengo duda que es ser el mejor papá de la historia”.

“En marzo del año pasado nos mudamos de donde mis hijos hicieron toda su vida. Nos mudamos a las afueras como lo soñamos con mi mujer, pero hacerles ese cambio a mis hijos fue muy duro. A Agostina (su hija) la arrancamos de su mundo y ella nos los expresó ‘me arruinaron la vida’, fue un proceso muy difícil el que vivimos con ella”.

“Sufrimos mucho que ella nos dijera eso. Los sueños nuestros son para el bien de ellos, pero a veces ellos no lo entienden”.

Esposa de Mario Sabato

“Nosotros arrancamos juntos muy chicos. Arrancamos muy de abajo, nos prestaban casas para vivir, yo hacía malabares para comer, pero desde el día uno ella me dijo que yo iba a ser algo importante. De verdad no teníamos para comer ninguno de los dos”.

“Dudé muchas veces porque cuando llegan las cuentas y no puedes pagarlo o cuando vas al supermercado y tienes que ver el precio del producto más barato para poder darles de comer a tus hijos y que una mujer esté siempre a tu lado bancándote, fue una fortuna para mí. Gracias a ella tenemos lo que tenemos”.

Amor por el ciclismo colombiano

“Lo mío con el ciclismo también es una cuestión de familia. En Argentina nacemos con una pelota de fútbol en la cabeza. Soy hincha de Boca, iba a ver a mi equipo junto con mi viejo, con mi abuelo, ahora con mis hijos, pero para mí los domingos era ir a ver a mi tío Carlos correr en los circuitos.

“El hecho de saber que tenía un tío famoso que era campeón argentino, que había corrido los juegos Olímpicos”.

“Intenté ser ciclista, pero duré solo un día porque hay que ser demasiado valiente para ser ciclista y a partir de ahí hice lo de la gran mayoría de periodistas deportivos sino no triunfamos en el deporte, vamos al periodismo para seguir vinculados. La ‘bici’ a mí me ha abierto miles de puertas”.

“Nairo es el mejor de la historia en Latinoamérica, no tengo ninguna duda. Nosotros tenemos un altar en mi casa de Nairo y le prendemos velas. El hecho que él vuelva ya es muy fuerte, lo que Nairo genera en el pueblo colombiano, no lo genera nadie más”.

“La cultura que hay en Colombia de ciclismo no se encuentra en ningún otro lado. La altura que hay, la garra, la lucha, porque todos vienen de muy abajo y llegan con un hambre de gloria muy grande y cuando se unen esos factores te sale un Nairo, un ‘Rigo’, un Egan”, dijo.

El fútbol en la vida de Mario Sabato

“A La Bombonera es muy difícil ir porque nunca hay entradas. Yo voy cada vez que puedo a ver a Sportivo Italiano, somos muy poquitos hinchas, pero es mi tradición. Casi que ni sé contra quién juega, pero lo hago también por compartir con mis hijos, la ceremonia que hacía con mi viejo y mi abuelo”.

“Cuando fui al Mundial 2014 a trabajar, en la final dije que si Argentina no salía campeón nunca más veía un partido de fútbol y casi que así fue. Perdimos en el alargue contra Alemania y debo haber visto muy pocos partidos de fútbol desde entonces. Si juega Messi lo veo”.

Hincha del Unión Magdalena

“Soy hincha del Unión Magdalena, del ‘ciclón’ bananero. Porque soy muy amigo de Carlos Vives y el ‘patrón’ es hincha del Unión, entonces yo también, pero no me apures porque no tengo ni idea del color de la camiseta”, dijo entre risas.