"No lo ha pensado, él está en Europa": Nairo Quintana no correrá la Vuelta a Colombia

Mucha expectativa generó esta semana el rumor acerca de un posible regreso de Nairo Quintana a la competencia oficial. Mientras espera por concretar -por fin- una oferta oficial para vincularse a un equipo World Tour, o al menos de Europa, surgió la versión de que el boyacense se estaría presentando para correr en la Vuelta a Colombia 2023.

La carrera más importante del país arrancará el viernes 16 de junio en Yopal y terminará el domingo 25 en La Ceja, Antioquia, tras nueve etapas. La chance de tener a Quintana dentro del pelotón ilusionó a los amantes del ciclismo nacional.

"La posibilidad que Nairo Quintana pueda correr con una Selección Colombia la Vuelta a Colombia 2023 está abierta, claro que sí", dijo Mauricio Vargas, presidente de Fedeciclismo, en diálogo con el portal Ciclismo Colombiano.

De inmediato, en redes sociales se armó todo un alboroto con el optimismo de ver de nuevo a 'Naironman' en el país. La última vez fue en enero de este año, cuando quedó tercero en la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Bucaramanga. Desde entonces no ha vuelto a competir de manera oficial como consecuencia de todavía no haber firmado con un equipo.

Nairo Quintana no correrá la Vuelta a Colombia 2023

Sin embargo, los aficionados del ciclismo deben hacerse la idea de que todavía deberán esperar para ver de nuevo en acción a Nairo Quintana. NoticiasRCN.com habló en exclusiva con Mauricio Vargas, quien confirmó que el boyacense no correrá la Vuelta a Colombia 2023, pues no está registrado con ningún equipo y el plazo de las inscripciones ya cerró, la única posibilidad es que una de las escuadras cambia su nómina, pero eso no ocurrirá, además que el 'cóndor' se encuentra en Europa en estos momentos.

"Nairo no tiene registro con ningún equipo y cuando un ciclista está en esas condiciones y va a participar en un evento, pues simplemente hace el cambio de licencia e inscribiéndose con el equipo que es, pero no porque se haya hablado de eso ni porque hemos hablado con Nairo. En lo más mínimo. La pregunta fue: '¿Nairo podría correr la Vuelta?' y pues claro, no tiene ningún impedimento así como hizo Miguel Ángel (López), que tampoco tenía ningún impedimento y fichó por el Team Medellín. Nairo también podría fichar por cualquier equipo del país para correr sin ningún problema", aclaró el directivo.

"Las inscripciones ya quedaron listas y los participantes ya están registrados. La única chance es que algún equipo modifique la lista, saque a un ciclista para inscribir a Nairo, pero él no ha pensado en correr la Vuelta a Colombia en ningún momento, él está en Europa en este instante", añadió.

"No se conversó con Nairo"

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) enfatizó en que el rumor se desató por una interpretación incorrecta de una afirmación suya. Aunque es posible que Nairo corra la Vuelta a Colombia -porque no tiene ningún impedimento para hacerlo- no hay acercamientos para que eso ocurra y seguramente así quedará el asunto de aquí a una semana, cuando inicie la carrera.

"Perfectamente Nairo podía correr la Vuelta a Colombia, tiene las puertas abiertas. Él no tiene ninguna inhabilidad. Si fuera el caso de que quisiera correrla, hubiera podido con un equipo que lo llame y lo registre, o también si hubiese participado una Selección Colombia, pero en lo más mínimo se conversó con él. Nada de eso".

