"Necesito unos para diciembre": en Valledupar se burlaron de los hinchas de Millonarios

Millonarios sufrió una dura derrota en el partido donde se enfrentaron a Alianza FC en Valledupar. El equipo dirigido por Hernán Torres terminó con un jugador menos y cayendo por una goleada por 3-0, por lo que se puso en duda nuevamente la posibilidad de clasificar a cuadrangulares.

Por otro lado, más allá del pobre rendimiento del cuadro bogotano, hubo una situación particular en las gradas del estadio Armando Maestre Pavajeau que generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues se burlaron de la hinchada 'embajadora'.

La burla a los hinchas de Millonarios en Valledupar

Algunos de los hinchas del cuadro local, aparecieron con un cartel en donde se burlaban de la reciente protesta de los hinchas de Millonarios, cuando tomaron la decisión de lanzar sus zapatos hacia el terreno de juego para reclamar por los malos resultados.

En qué minuto comienza la tiradera de zapatos? Necesito un par para colocármelo en diciembre.

Con este letrero, en donde señalaban de manera jocosa lo sucedido recientemente en 'El Campín', pidiendo un par de zapatos, pues, muchos de los que lanzaron en Bogotá tenían buena calidad.

El tenso momento de los jugadores de Millonarios en Valledupar

Otra situación que tuvo este encuentro fue lo sucedido en el aeropuerto de Valledupar con los jugadores de Millonarios, donde los hinchas les hicieron fuertes reclamos a varios de los jugadores por su nivel en los últimos partidos.

Se fueron contra varios de los futbolistas, como Santiago Giordana, Juan Pablo Vargas o Beckham David Castro. Estos videos son virales en redes sociales y dejan en evidencia la tensa relación entre equipo e hinchada.