Pesadilla para Millonarios en Valledupar: roja, penal y goleada de Alianza FC

El cuadro 'Embajador' sufrió una dura derrota en la visita frente a Alianza FC y se aleja de los primeros 8 en la tabla de posiciones.

Millonarios Alianza Valledupar
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
06:13 p. m.
Millonarios volvió a desentonar en la Liga BetPlay y nuevamente dejó en el camino puntos vitales en el objetivo de clasificar a los cuadrangulares finales. El equipo de Hernán Torres terminó sufriendo una dura derrota en su visita a Alianza FC en Valledupar.

Aunque el cuadro bogotano tuvo varias opciones para abrir el marcador, no las aprovechó y Alianza terminó marcando primero. Después de este gol, pasó todo en contra para la visita y se terminó consumando una goleada que deja muchas dudas nuevamente.

Caos en Millonarios

En una jugada dividida, Sergio Mosquera terminó cometiendo una falta cercana al área que provocó que el equipo se quedara con 10 hombres. El cuerpo arbitral determinó que el defensor interrumpió una acción manifiesta de gol y vio la roja directa.

Unos instantes más tarde, Alianza aprovechó y puso el 2-0 arriba antes de terminar los primeros 45 minutos. Jesús Muñoz y Edwin Torres fueron los autores de estos tantos que dejaban mucha incertidumbre entre los más de 4.000 hinchas 'embajadores' presentes en el Armando Maestre.

En la segunda mitad, Juan Pablo Vargas agredió a un rival con un golpe sobre el pecho en el área, por lo que tras revisar la acción en el VAR, el central costarricense fue amonestado y se pitó penal en contra de Millonarios, provocando así el 3-0 tras el cobro de Carlos Lucumí.

¿Qué sigue para Millonarios?

Los dirigidos por Hernán Torres tendrán que pasar la página rápido, pues entre semana tendrán uno de los partidos más decisivos del semestre: deberán enfrentar a Envigado por los octavos de final de la Copa BetPlay, en donde deberán remontar el marcador.

En el partido de ida disputado en el Polideportivo Sur, el cuadro naranja terminó quedándose con la ventaja por 1-0, por lo que en la vuelta que se disputará en el estadio 'El Campín', Millonarios debe remontar para tranquilizar un poco las cosas con su hinchada.

