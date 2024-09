¿El calor? Néstor Lorenzo sorprendió con su pinta en el juego Colombia vs. Argentina

Una de las grandes novedades que se presentaron en el juego de la Selección Colombia vs. Argentina tiene que ver con Néstor Lorenzo, entrenador del combinado nacional, quien sorprendió a todos los seguidores de la tricolor con su nueva vestimenta, dejando atrás la ‘cábala’ que ha tenido desde su llegada a territorio nacional.

Uno de los temas de conversación que se ha dado cada vez que la Selección Colombia juega es la vestimenta que utiliza Néstor Lorenzo desde que llegó a dirigir el combinado nacional, convirtiéndose en la ‘cábala’ del entrenador argentino, quien en varias oportunidades se ha referido a lo que representa su outfit.

Néstor Lorenzo sorprendió con su pinta en el juego de Colombia vs. Argentina

Sin embargo, en esta oportunidad, Néstor Lorenzo sorprendió con su pinta para el juego contra la albiceleste, pues el entrenador argentino dejó a un lado la tradicional camisa Vinotinto y el blazer que lo ha acompañado desde su llegada a territorio nacional, sorprendiendo a todos los colombianos.

Para este compromiso, Néstor Lorenzo se colocó su tradicional pantalón negro, pero se puso camiseta Vinotinto, dejando atrás del blazer, pues todo parece indicar que el calor de Barranquilla hizo que el argentino dejará atrás la cábala y se viera un poco más fresco en la línea desde donde dirige al equipo cafetero.

Cabe mencionar que durante la Copa América la pinta de Néstor Lorenzo se volvió en un tema de conversación de todos los medios de comunicación, quienes estuvieron indagando en varias oportunidades sobre la razón de la misma vestimenta en todos los partidos que jugó el combinado nacional en el torneo internacional.

Historia del traje de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

En conversaciones con Jaime Dinas, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, explicó qué hay detrás de su atuendo al momento de dirigir al combinado nacional en un partido oficial o amistoso, dejando claro que no se pone el mismo traje en todos los partidos, sino que son parecidos, además de tener una afinidad con el color negro y el vinotinto.

“Son las mismas [traje y camisa], pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar (Perú) me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, aseguró Néstor Lorenzo.

Además, el entrenador argentino aseguró que no es un hombre de muchas cábalas, puesto que confía más en el trabajo realizado durante todas las sesiones de entrenamientos, además de ser un fiel seguidor de Dios, quien ha sido el gran responsable de que Lorenzo sea uno de los entrenadores más importantes de este lado del mundo en la actualidad.