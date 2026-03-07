¿Cuánto dinero ganó la Selección Colombia tras clasificar a octavos de final?

La Selección Colombia sigue haciendo historia en el Mundial 2026. Tras vencer 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a Suiza.

El triunfo no solo representa un avance deportivo, sino también un importante ingreso económico gracias al sistema de premios establecido por la FIFA para esta edición del torneo.

¿Cuánto dinero ganó la Selección Colombia por clasificar a octavos de final?

De acuerdo con la distribución oficial de premios aprobada por la FIFA para el Mundial 2026, las selecciones que alcanzan los octavos de final reciben 15 millones de dólares por terminar ubicadas entre los 9 y 16 mejores equipos del campeonato. Ese monto corresponde exclusivamente al premio por llegar a esta instancia.

Con su clasificación a los octavos de final, Colombia aseguró un premio de 15 millones de dólares por rendimiento deportivo. Si se suma el aporte de 2,5 millones que la FIFA entrega a todas las selecciones clasificadas para cubrir costos de preparación, el monto garantizado asciende a 17,5 millones de dólares.

La FIFA incrementó significativamente la bolsa de premios para esta Copa del Mundo, con un fondo récord destinado a las selecciones participantes. El dinero es entregado a cada federación nacional, que posteriormente define la forma en que será distribuido entre el plantel y otros gastos relacionados con la competencia.

¿Contra quién jugará Colombia en los octavos de final del Mundial?

Luego de eliminar a Ghana, la Selección Colombia se enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final y continuará en la lucha por el título.

Con este resultado, Colombia se mantiene entre las 16 mejores selecciones del campeonato y también sigue aumentando los ingresos obtenidos durante el torneo. Si logra avanzar a la siguiente fase, la FIFA otorgará un premio económico aún mayor, de acuerdo con la escala oficial de recompensas establecida para el Mundial 2026.