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Oficial: así quedaron los octavos de final del Mundial 2026, con fechas y horarios

Ya están definidos los octavos de final del Mundial 2026. Consulte los cruces oficiales, las fechas, los horarios y el camino de Colombia hacia los cuartos de final.

Oficial: así quedaron los octavos de final del Mundial 2026, con fechas y horarios
Foto: AFP

Sebastián Montañez

julio 03 de 2026
10:32 p. m.
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El Mundial 2026 ya dejó atrás los dieciseisavos de final y el camino hacia el título entra en su etapa más emocionante.

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Tras varios partidos cargados de emociones, sorpresas y definiciones dramáticas, quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La última llave en resolverse fue la de Colombia frente a Ghana. La Selección Colombia logró imponerse y aseguró su clasificación, completando así el cuadro de los octavos de final. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá un nuevo reto ante Suiza, una selección que llega tras eliminar a Argelia.

Así se jugarán los octavos de final del Mundial 2026

Estos son los cruces confirmados, junto con las fechas y horarios (hora de Colombia):

Sábado 4 de julio

  • Canadá vs. Marruecos – 12:00 p. m. – Estadio NRG, Houston.
  • Paraguay vs. Francia – 4:00 p. m. – Lincoln Financial Field, Filadelfia.
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Domingo 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega – 3:00 p. m. – MetLife Stadium, Nueva York.
  • México vs. Inglaterra – 7:00 p. m. – Estadio Azteca, Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

  • Portugal vs. España – 2:00 p. m. – AT&T Stadium, Dallas.
  • Estados Unidos vs. Bélgica – 7:00 p. m. – Lumen Field, Seattle.

Martes 7 de julio

  • Argentina vs. Egipto – 11:00 a. m.
  • Colombia vs. Suiza – 3:00 p. m.

Colombia y Argentina buscarán un cupo a cuartos de final

Uno de los encuentros más esperados será el de Colombia frente a Suiza. La Tricolor llega fortalecida tras superar a Ghana y buscará mantener el buen nivel mostrado desde la fase de grupos para seguir avanzando en el campeonato.

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Por su parte, Argentina tendrá un duro desafío ante Egipto, mientras que el clásico ibérico entre Portugal y España promete ser uno de los partidos más atractivos de toda la ronda. Brasil también intentará confirmar su favoritismo frente a Noruega, y México buscará aprovechar el apoyo de su público cuando enfrente a Inglaterra en el Estadio Azteca.

Con estos ocho enfrentamientos comienza la fase de octavos de final del Mundial 2026, una instancia en la que cualquier error puede significar la eliminación y donde los candidatos al título deberán confirmar su favoritismo para seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.

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