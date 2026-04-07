Falso funcionario ingresaba a comercios en Bogotá y terminaba saqueándolos: todo quedó en cámaras

Un nuevo caso de suplantación quedó al descubierto en Bogotá. Un hombre que, al parecer, se hacía pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos fue capturado por la Policía en la localidad de Teusaquillo.

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La detención se produjo luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia del sospechoso, a quien reconocieron porque, presuntamente, ya había utilizado la misma modalidad delictiva días atrás.

¿Cómo operaba el presunto delincuente?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el hombre de 38 años presuntamente llegaba a establecimientos comerciales simulando ser trabajador de una empresa de servicios públicos.

Con esa fachada buscaba ganarse la confianza de comerciantes y empleados para ingresar a los locales bajo el argumento de realizar supuestas revisiones técnicas.

Según las denuncias conocidas por las autoridades, el sospechoso también habría utilizado un agente químico irritante para intimidar a sus víctimas y facilitar los hurtos.

¿Cómo lograron capturarlo al ladrón que se hacía pasar por funcionario de servicios públicos?

La captura fue posible gracias a una llamada realizada a la Línea 123, mediante la cual habitantes del sector de la carrera 24 informaron sobre la presencia del hombre.

Los denunciantes aseguraron haberlo reconocido porque, presuntamente, ya había utilizado esta modalidad para cometer robos en días anteriores.

Al llegar al lugar, uniformados adscritos al CAI Teusaquillo ubicaron al sospechoso dentro de un establecimiento comercial, donde manifestó que realizaría una supuesta inspección técnica. Sin embargo, durante el procedimiento los policías encontraron varias inconsistencias.

¿Qué elementos delataron su actuar criminal?

Durante el registro personal, las autoridades hallaron un bolso con herramientas y varias prendas que llevaban el logotipo de una empresa prestadora de servicios públicos.

Posteriormente, la Policía verificó la información con personal autorizado de esa compañía y confirmó que el hombre no tenía ningún vínculo laboral con la entidad.

Además, unidades de Tránsito y Transporte inspeccionaron la motocicleta en la que se movilizaba y descubrieron que tenía instalado un mecanismo retráctil para ocultar la placa, lo que presuntamente le permitía evitar ser identificado durante los controles de las autoridades.

Capturado por robo a negocios en Bogotá tenía antecedentes

Una vez fue plenamente identificado, las autoridades establecieron que el hombre registra múltiples antecedentes por el delito de hurto agravado.

Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder inicialmente por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros hechos similares denunciados en la ciudad.