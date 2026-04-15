CANAL RCN
Deportes

¡INCREÍBLE! Neuer protagonizó un ‘blooper’ insólito y Real Madrid empató la serie

Manuel Neuer protagonizó uno de los bloopers más impresionantes de la presente Champions League.

Neuer
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 15 de 2026
02:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Manuel Neuer, símbolo de seguridad durante más de una década en la élite europea, vivió una de esas noches que difícilmente olvidará. El legendario arquero alemán protagonizó uno de los ‘bloopers’ más impactantes de las últimas temporadas en la Champions League, al cometer un error en salida que terminó en el gol más tempranero y sorpresivo de la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Cuando apenas transcurría el primer minuto del compromiso de vuelta en el Allianz Arena, el guardameta intentó jugar un balón en corto desde una zona intermedia del campo, pero la entrega quedó completamente comprometida. El esférico terminó en los pies de Arda Güler, quien no dudó un segundo y, viendo a Neuer fuera de posición y sin resistencia alguna, sacó un remate de primera intención para enviar la pelota al fondo de la red. El tanto significó el 0-1 parcial para el conjunto español y el 2-2 en el marcador global, encendiendo de inmediato la eliminatoria.

Un gol relámpago que cambió el ambiente

La jugada dejó helado al Allianz Arena. Bayern, que llegaba con la ventaja del 2-1 conseguida en la ida en el Santiago Bernabéu, vio cómo su renta desapareció prácticamente desde el saque inicial. El tanto de Güler no solo equilibró la serie, sino que golpeó emocionalmente a un equipo alemán que había encontrado en Neuer a uno de sus grandes salvadores durante el primer duelo.

🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz buscando las semis
RELACIONADO

🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz buscando las semis

La decisión del arquero de alejarse tanto de su área y entregar mal el balón terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la jornada. En cuestión de minutos, las imágenes del fallo empezaron a circular masivamente en redes sociales, donde aficionados y medios de todo el mundo reaccionaron con sorpresa ante un error tan poco habitual en un portero de su experiencia.

Arda Güler, atento para castigar

Más allá del error de Neuer, el mérito también fue total para Arda Güler. El joven mediocampista del Real Madrid mostró lectura, frialdad y una técnica impecable para definir de primera, aprovechando un regalo que en una noche de Champions no se puede desperdiciar.

El gol tempranero cambió por completo la narrativa del partido y volvió viral una imagen inesperada: la de Neuer lamentándose en la mitad del campo mientras el Madrid celebraba un tanto de oro en Alemania. Una escena que ya le da la vuelta al mundo y que podría terminar siendo decisiva en el futuro de la eliminatoria.

¿Quién avanzará a semifinales entre Bayern Múnich y Real Madrid, según la IA?
RELACIONADO

¿Quién avanzará a semifinales entre Bayern Múnich y Real Madrid, según la IA?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Libertadores

Jorge Bava respondió a Lucas González tras decir: “somos 100 veces mejores”

Selección Colombia Femenina

Colombia derrotó con lo justo a Chile y sueña con el Mundial 2027: vea los goles del triunfo

Selección Colombia Femenina

🔴Colombia 2-0 Chile, Liga de Naciones Femenina: termina el partido

Otras Noticias

Artistas

Maluma y Ryan Castro se reunieron y anunciaron su nueva colaboración musical

Los antioqueños sorprendieron a su fanaticada tras especularse su integración en semanas pasadas.

Corte Constitucional

“Es un alivio para las regiones”: Gobernadores tras fallo de la Corte sobre devolución de impuestos

Mandatarios respaldan la decisión que obliga a devolver cobros a licor, cigarrillos y juegos de azar, y reabren el debate sobre la autonomía fiscal y las rentas territoriales.

Impuestos

Habrá ajuste en avalúos catastrales tras acuerdos con manifestantes en seis departamentos

Enfermedades

Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro

Fenómenos naturales

Granizo del tamaño de pelotas de golf cayó en Estados Unidos y alertó a la comunidad