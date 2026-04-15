¡INCREÍBLE! Neuer protagonizó un ‘blooper’ insólito y Real Madrid empató la serie

Manuel Neuer, símbolo de seguridad durante más de una década en la élite europea, vivió una de esas noches que difícilmente olvidará. El legendario arquero alemán protagonizó uno de los ‘bloopers’ más impactantes de las últimas temporadas en la Champions League, al cometer un error en salida que terminó en el gol más tempranero y sorpresivo de la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Cuando apenas transcurría el primer minuto del compromiso de vuelta en el Allianz Arena, el guardameta intentó jugar un balón en corto desde una zona intermedia del campo, pero la entrega quedó completamente comprometida. El esférico terminó en los pies de Arda Güler, quien no dudó un segundo y, viendo a Neuer fuera de posición y sin resistencia alguna, sacó un remate de primera intención para enviar la pelota al fondo de la red. El tanto significó el 0-1 parcial para el conjunto español y el 2-2 en el marcador global, encendiendo de inmediato la eliminatoria.

Un gol relámpago que cambió el ambiente

La jugada dejó helado al Allianz Arena. Bayern, que llegaba con la ventaja del 2-1 conseguida en la ida en el Santiago Bernabéu, vio cómo su renta desapareció prácticamente desde el saque inicial. El tanto de Güler no solo equilibró la serie, sino que golpeó emocionalmente a un equipo alemán que había encontrado en Neuer a uno de sus grandes salvadores durante el primer duelo.

La decisión del arquero de alejarse tanto de su área y entregar mal el balón terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la jornada. En cuestión de minutos, las imágenes del fallo empezaron a circular masivamente en redes sociales, donde aficionados y medios de todo el mundo reaccionaron con sorpresa ante un error tan poco habitual en un portero de su experiencia.

Arda Güler, atento para castigar

Más allá del error de Neuer, el mérito también fue total para Arda Güler. El joven mediocampista del Real Madrid mostró lectura, frialdad y una técnica impecable para definir de primera, aprovechando un regalo que en una noche de Champions no se puede desperdiciar.

El gol tempranero cambió por completo la narrativa del partido y volvió viral una imagen inesperada: la de Neuer lamentándose en la mitad del campo mientras el Madrid celebraba un tanto de oro en Alemania. Una escena que ya le da la vuelta al mundo y que podría terminar siendo decisiva en el futuro de la eliminatoria.