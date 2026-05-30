TOMA el juego: Colombia tiene representantes para la gran final latinoamericana de fútbol urbano

Las canchas de barrio se transformaron durante las últimas semanas en el epicentro del talento, la música urbana y el fútbol en su estado más puro. La plataforma global TOMA el juego, liderada por Nike, llegó a su gran final nacional en la capital del país, consolidándose como un fenómeno que va mucho más allá del deporte convencional, uniendo la cultura callejera, la moda y la comunidad.

El torneo, que se disputó bajo un formato rápido y dinámico de 3 contra 3, reunió a más de 200 jóvenes de los sectores más representativos de ambas ciudades.

Tras intensas jornadas de habilidad y personalidad en el terreno de juego, el Deportivo Celtic de Bogotá, en la categoría femenina, y Bello La 33 de Medellín, en la masculina, se alzaron con el título de campeones nacionales.

Estos serán los representantes que tendrá Colombia

Con este triunfo, ambos equipos aseguraron su tiquete directo a Ciudad de México, donde representarán a Colombia en las Toma Latam Finals a inicios de junio. En territorio mexicano se enfrentarán a los ganadores de otras metrópolis globales como Los Ángeles, Seúl, Lima y Miami, en un certamen diseñado para visibilizar el fútbol que nace en el asfalto.

La gran final en Bogotá no solo fue un evento deportivo, sino una celebración de la cultura urbana. El cierre de la plataforma de Nike Fútbol contó con la presencia de grandes referentes de la música y el deporte actual, destacando la participación del artista de música urbana Maisak y la estrella de la Selección Colombia, Richard Ríos.

“El fútbol más auténtico nace en las calles. Ahí es donde uno aprende a jugar con personalidad, con alegría y con hambre. Ver este nivel de talento y pasión en niños demuestra que en Colombia hay muchísimo futuro. TOMA el juego ayuda a que ellos también tengan oportunidades de poder cumplir sus sueños y llegar lejos”, aseguró Richard Ríos, atleta de Nike, durante el evento.

¿Qué busca este importante torneo?

La iniciativa busca responder a la manera en que los jóvenes consumen e interactúan con el deporte hoy en día, priorizando la identidad, la narrativa digital y el sentido de pertenencia por encima del espectáculo tradicional.

Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, destacó el impacto cultural del proyecto en el país:

“Nike creó esta plataforma global como una respuesta a cómo las nuevas generaciones viven el fútbol hoy en día, con menos espectáculo tradicional y más identidad, comunidad y cultura. Llegó a Colombia como un fenómeno que mezcla el talento emergente, el arte, la música y la narrativa digital”.

Ahora, Deportivo Celtic y Bello La 33 se preparan para empacar las maletas y llevar toda la energía, el ritmo y el "chocolate" del fútbol colombiano a Ciudad de México, buscando consagrarse como los mejores de todo el continente.