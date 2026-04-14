🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz buscando las semis

Bayern Múnich y Real Madrid se robarán todas las miradas este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, escenario de una nueva noche grande de la UEFA Champions League. El cuadro alemán llega con ventaja en la serie tras imponerse 2-1 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, por lo que buscará hacer valer su localía para sellar el boleto a las semifinales. La gran noticia para Colombia pasa por la presencia de Luis Díaz como titular, nuevamente llamado a ser protagonista en un compromiso de máxima exigencia.

El extremo guajiro viene de ser una de las figuras del primer duelo, en el que incluso marcó uno de los tantos del Bayern, y ahora asume un nuevo reto frente al equipo más ganador en la historia del torneo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar los espacios serán claves en el plan del conjunto bávaro, que intentará golpear en transición y aprovechar la necesidad del Madrid de salir a buscar la remontada.

Luis Díaz, carta clave del Bayern en la noche decisiva

La presencia de Luis Díaz desde el arranque confirma la confianza total del cuerpo técnico en el colombiano para un partido que puede marcar el rumbo europeo del club. El atacante llega en un momento brillante, consolidado como una de las piezas más determinantes del frente ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise.

En Múnich, el Bayern espera que el colombiano repita la fórmula que le dio resultado en la ida: atacar con agresividad el costado izquierdo, presionar la salida rival y castigar cada pérdida del Madrid. Su duelo individual con la defensa merengue promete ser uno de los grandes focos del encuentro, especialmente por el antecedente reciente, donde fue desequilibrante y decisivo.

El Real Madrid apela a su mística para buscar la remontada

Del otro lado estará un Real Madrid obligado a sacar su mejor versión europea. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita revertir el 2-1 adverso y volverá a apoyarse en nombres como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, dos jugadores llamados a liderar la reacción blanca en territorio alemán.

El brasileño, especialmente, tendrá una oportunidad ideal para responder después de una ida en la que fue cuestionado por errores puntuales en la generación de los goles del Bayern. La expectativa también está puesta en la habitual capacidad del Madrid para competir bajo presión en noches de eliminación directa, aunque esta vez deberá trasladar esa épica al Allianz Arena.

El compromiso se disputará este miércoles 15 de abril desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión de ESPN y Disney+, en un choque que promete emociones de principio a fin y que definirá a uno de los semifinalistas del torneo más importante de Europa.