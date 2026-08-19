Escándalo: figura del tenis mundial fue suspendida por consumo de cocaína

Durante los últimos años, Nick Kyrgios ha intentado recuperar la continuidad deportiva después de atravesar una extensa cadena de lesiones y operaciones. En medio de ese complejo panorama, el australiano afronta ahora un nuevo obstáculo: una suspensión provisional por un resultado positivo para cocaína en un control antidopaje.

La medida fue anunciada este miércoles por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), según informó AFP. La muestra fue tomada el 22 de junio durante el torneo ATP 250 de Mallorca y analizada por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje.

La sustancia química que se detectó exactamente fue benzoilecgonina, que es un metabolito de la cocaína. En consecuencia, el australiano aceptó la responsabilidad por lo ocurrido y ofreció disculpas públicas a sus seguidores, familiares y patrocinadores.

Este fue el mensaje de Nick Kyrgios, el importante tenista australiano, tras ser suspendido por consumo de cocaína

Una vez se comunicó la decisión, Nick Kyrgios rompió el silencio en una historia de Instagram.

"Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Conozco el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo", escribió el importante tenista.

"No voy a poner excusas, pero quiero dar algo de contexto sobre dónde he estado. Los últimos dos años de lesiones me han pasado factura, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera que haga y llegar a un acuerdo con estar cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que había imaginado. Siempre he dicho que no elegí al tenis, sino que el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice; sin embargo, la buena noticia es que esto me ha dado un llamado de atención. Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes sociales y de la vida público mientras me concentro en salir bien", añadió.

La carrera de Nick Kyrgios ha estado marcada por las lesiones y las controversias

Kyrgios conquistó siete títulos individuales de la ATP y llegó al puesto 13 del escalafón mundial en 2016. Su actuación más destacada en un Grand Slam ocurrió en Wimbledon 2022, cuando disputó la final y perdió en cuatro sets ante Novak Djokovic.

Pero, además, Nick integra el reducido grupo de jugadores que han obtenido victorias oficiales frente a referentes de talla mundial como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

No obstante, las lesiones en diferentes partes del cuerpo frenaron su trayectoria y lo llevaron hasta el puesto 919. De hecho, en 2024 tuvo que someterse a una reconstrucción completa de la muñeca derecha.

Asimismo, su carrera también ha estado acompañada por episodios disciplinarios, multas y suspensiones. Incluso, Kyrgios reveló en el 2022 que atravesó una etapa de depresión, consumo abusivo de alcohol y drogas, aislamiento y pensamientos suicidas.