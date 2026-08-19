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Murió querido cantante en un grave accidente de tránsito

Su ingeniero de audio también falleció en este siniestro vial.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
08:17 a. m.
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En México hay una profunda consternación debido a que un querido y joven cantante falleció el lunes 17 de agosto de 2026.

Germán Medina, que era oriundo de Nayarit, el estado situado en el oeste de México, e interpretaba éxitos como 'Bohemio de afición', '4x4' y 'Mil razones', murió en un grave accidente de tránsito.

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El artista, que también se destacaba como acordeonero, tenía 21 años y había sido denominado como uno de los mejores talentos emergentes de la música norteña.

Así fue el accidente de tránsito en el que murió Germán Medina, el cantante de México

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, el cantante Germán Medina, después de haber culminado una presentación, se iba movilizando en su vehículo por la autopista que conduce de Tepic a Matanchén, en el estado de Nayarit.

Sin embargo, a la altura del kilómetro 18, una camioneta MG se volcó, pero no colocó las señales pertinentes para advertir a los demás actores viales de lo sucedido.

En medio de esa coyuntura, el automóvil en el que se encontraba Germán Medina intentó esquivar de emergencia a la camioneta, pero en la maniobra impactó contra la barrera de contención y también se volcó.

Tras este siniestro, se confirmó la muerte del artista de música norteña y de Olaf Rubio, el ingeniero de audio que lo acompañaba.

La agrupación Grupo Alto Porte lamentó la muerte de Germán Medina, el cantante de México

Después de que se confirmó el fallecimiento de Germán Medina, la agrupación Grupo Alto Porte emitió un sentido mensaje de condolencias.

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"Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro colega Germán Medina. Vuela alto y que tu voz se escuche desde allá arriba", escribieron.

"Dios les dé alivio tras esta gran pérdida. Todo el gremio musical se encuentra de luto tras esta irremediable noticia. Que en paz descanse Germán Medina", añadieron.

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