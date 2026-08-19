Escuela Militar abre convocatoria para nuevos oficiales: beneficios y cómo inscribirse
La Escuela Militar abrió convocatoria para jóvenes que quieran ser oficiales del Ejército. Revise los requisitos, beneficios y cómo inscribirse.
Noticias RCN
08:08 a. m.
La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) abrió su convocatoria 2027-1 para jóvenes interesados en iniciar una carrera profesional y convertirse en oficiales del Ejército Nacional.
El proceso ofrece formación militar y académica durante cuatro años y contempla beneficios económicos para algunos aspirantes.
El ingreso está previsto para el 15 de enero de 2027. Durante ocho semestres, los seleccionados cursarán Ciencias Militares y tendrán la posibilidad de complementar su preparación escogiendo opciones entre Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Educación Física y Relaciones Internacionales.
¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Escuela Militar?
La convocatoria está dirigida a jóvenes menores de 21 años al momento del ingreso, que sean bachilleres o estén cursando el último grado escolar. Además, deberán cumplir los requisitos establecidos sobre nacionalidad, antecedentes y resultados de las pruebas Saber 11.
El proceso de selección incluye evaluaciones psicométricas, exámenes médicos y pruebas físicas en tierra y agua. Los aspirantes también deberán presentar una prueba de inglés, entrevista con un oficial superior y visita domiciliaria, entre otras etapas.
La ESMIC recordó que las inscripciones y comunicaciones relacionadas con admisiones se realizan únicamente mediante sus canales institucionales y que “no autoriza intermediarios ni tramitadores” para gestionar pagos, inscripciones, resultados o citaciones.
Descuentos para estudiar en la Escuela Militar
La convocatoria también establece ayudas económicas. Los hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército, activos o retirados, así como aquellos con pensión por invalidez, pueden obtener un 30 % de descuento en la matrícula.
El mismo porcentaje está disponible para aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. Las familias que tengan más de un hijo estudiando en la ESMIC podrán recibir un 10 % para el segundo.
Además, quienes hayan prestado servicio militar podrán acceder a beneficios de matrícula conforme a la ley, mientras que las personas clasificadas en los grupos A, B o C del Sisbén pueden acceder a gratuidad en el concepto de matrícula. Los descuentos establecidos no son acumulables y cada aspirante podrá aplicar únicamente a uno.