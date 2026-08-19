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“Colombia está sufriendo”: Shakira llama a más organizaciones para que donen tras el terremoto

La cantante barranquillera compartió un poderoso mensaje tras su reciente visita al Chocó.

Foto: Howard Buffett y Phraa
Foto: Howard Buffett y Phraa

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
08:13 a. m.
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Ya se cumplió más de una semana del fatídico terremoto, de magnitud 7,4, que impactó al país y que ha dejado a cientos de personas fallecidas, desaparecidas y miles de afectados tras haberlo perdido todo.

Pese a las ayudas humanitarias que han llegado a varias de las zonas más afectadas, desde diferentes sectores se han hecho contundentes llamados para aportar en la reconstrucción de la infraestructura afectada que, según el presidente Abelardo de la Espriella, costaría aproximadamente 30 billones de pesos.

A estos importantes llamados se han sumado figuras globales como Shakira, quien no solo anunció las ayudas pertinentes para las zonas afectadas ya que también visitó, en días recientes, las zonas afectadas en el Chocó.

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La barranquillera decidió compartir, por medio de sus redes sociales oficiales, detalles de su más reciente visita a Chocó en donde, en compañía de la alcaldesa, su equipo de trabajo y el empresario Howard Graham Buffett, caminó por el lugar.

En las fotografías se le observa de la mano con dos pequeñas niñas, quienes la acompañaron durante gran parte de su recorrido por las instalaciones de las escuelas afectadas, entre otros espacios educativos que quedaron totalmente destruidos.

En el mismo post la cantante compartió un sentido mensaje sobre la situación del país e hizo énfasis en las acciones que ya se han empezado a establecer para recuperar la infraestructura.

“Es por eso que estoy tan orgulloso de anunciar que el FIFA Global Citizen Education Fund está dedicando 500,000 $, trabajando de la mano con Pies Descalzos, para apoyar a los niños que regresan al aula. Estos fondos están siendo igualados por Live Nation, por una contribución combinada de 1 millón de dólares”, aseguró.

Así mismo, informó que se encuentra dedicando sus recursos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Quibdó, donde muchos de los egresados de la Fundación Pies Descalzos continúan su educación superior.

Por su parte, Howard Graham Buffet, desde la Fundación Buffett, se ha comprometido a construir, junto a Pies Descalzos, 10 nuevas escuelas en Chocó.

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Finalmente, la cantante invitó a nuevas organizaciones sin ánimo de lucro a sumarse al recaudo de fondos para reconstruir dichas instituciones educativas que hoy han dejado a cientos de niños y jóvenes sin su educación.

“Todo el mundo puede unirse al esfuerzo para ayudar a nuestros hijos a superar esta crisis. Si eres una sin fines de lucro registrada o conoces a alguien que haga este trabajo, te animo a registrar tu interés y compartir tu historia con nosotros”, finalizó.

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