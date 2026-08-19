Así va Santa Fe para enfrentar a River Plate por Sudamericana: habrá novedades en El Campín

Independiente Santa Fe vuelve a escena este miércoles 19 de agosto para afrontar uno de sus partidos más importantes del semestre.

El equipo cardenal recibirá a River Plate en El Campín por la ida de la Copa Sudamericana, una serie que tuvo que ser aplazada una semana debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Los dirigidos por Pablo Repetto llegan con varios días sin competencia oficial. Su último compromiso fue el 8 de agosto, cuando vencieron 2-0 a Boyacá Chicó por la liga colombiana. River, por su parte, viene de superar 2-0 a Argentinos Juniors y cortar una complicada racha de derrotas.

Novedades de Santa Fe para enfrentar a River Plate

La convocatoria del cuadro cardenal presenta varios movimientos. Iván Scarpeta, Mateo Puerta y Yílmar Velásquez regresan, mientras que Emiliano Contreras (juvenil) estará disponible como arquero suplente.

Una de las principales novedades es Felipe Zúñiga, lateral izquierdo de las divisiones menores que recibió su primera convocatoria con el plantel profesional y podría tener su oportunidad en un partido internacional.

Santa Fe también tendrá ausencias importantes, pues Juan daniel Espitia, Ewil Murillo y Emerson Rivaldo (nuevo fichaje) no alcanzaron a ser inscritos para esta llave, mientras que Andrés Mosquera Marmolejo (arquero titular) y Víctor Moreno son bajas por lesión.

River Plate también tendrá cambios en El Campín

Eduardo Coudet tendrá que reorganizar su defensa. Gonzalo Montiel y Marcos "Huevo" Acuña quedaron fuera de la convocatoria, por lo que Lucas Martínez Quarta fue probado como lateral derecho.

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Entre las figuras disponibles aparecen Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y Thiago Almada, uno de los grandes fichajes del conjunto argentino para esta temporada.

El compromiso entre Santa Fe y River Plate está programado para comenzar a las 7:30 p. m., hora colombiana, en el estadio El Campín. El encuentro podrá verse a través de ESPN y Disney+ Premium.