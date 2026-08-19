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Así va Santa Fe para enfrentar a River Plate por Sudamericana: habrá novedades en El Campín

Santa Fe recibe a River Plate por la Copa Sudamericana con varias novedades en su convocatoria, regresos, bajas y una inesperada cara nueva.

Así va Santa Fe para enfrentar a River Plate por Copa Sudamericana: habrá novedades en El Campín

Sebastián Montañez

agosto 19 de 2026
07:31 a. m.
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Independiente Santa Fe vuelve a escena este miércoles 19 de agosto para afrontar uno de sus partidos más importantes del semestre.

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El equipo cardenal recibirá a River Plate en El Campín por la ida de la Copa Sudamericana, una serie que tuvo que ser aplazada una semana debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Los dirigidos por Pablo Repetto llegan con varios días sin competencia oficial. Su último compromiso fue el 8 de agosto, cuando vencieron 2-0 a Boyacá Chicó por la liga colombiana. River, por su parte, viene de superar 2-0 a Argentinos Juniors y cortar una complicada racha de derrotas.

Novedades de Santa Fe para enfrentar a River Plate

La convocatoria del cuadro cardenal presenta varios movimientos. Iván Scarpeta, Mateo Puerta y Yílmar Velásquez regresan, mientras que Emiliano Contreras (juvenil) estará disponible como arquero suplente.

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Una de las principales novedades es Felipe Zúñiga, lateral izquierdo de las divisiones menores que recibió su primera convocatoria con el plantel profesional y podría tener su oportunidad en un partido internacional.

Santa Fe también tendrá ausencias importantes, pues Juan daniel Espitia, Ewil Murillo y Emerson Rivaldo (nuevo fichaje) no alcanzaron a ser inscritos para esta llave, mientras que Andrés Mosquera Marmolejo (arquero titular) y Víctor Moreno son bajas por lesión.

River Plate también tendrá cambios en El Campín

Eduardo Coudet tendrá que reorganizar su defensa. Gonzalo Montiel y Marcos "Huevo" Acuña quedaron fuera de la convocatoria, por lo que Lucas Martínez Quarta fue probado como lateral derecho.

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Entre las figuras disponibles aparecen Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y Thiago Almada, uno de los grandes fichajes del conjunto argentino para esta temporada.

El compromiso entre Santa Fe y River Plate está programado para comenzar a las 7:30 p. m., hora colombiana, en el estadio El Campín. El encuentro podrá verse a través de ESPN y Disney+ Premium.

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