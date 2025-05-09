Argentina tomó decisión repentina con Lionel Messi tras su último partido en su país por Eliminatorias

La Selección Argentina jugó el pasado 4 de septiembre de 2025, en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Su rival fue Venezuela y, tras un trámite absolutamente avasallante, Argentina ganó 3-0 con un doblete de Lionel Messi y una anotación de Lautaro Martínez.

Este partido fue especial para la 'pulga', el astro del fútbol argentino, debido a que fue el último que disputó en su país por los puntos.

Por lo tanto, apenas salió a calentar al terreno de juego del estadio Monumental, se conmovió y casi rompe en llanto. Además, después de que se acabó el partido, reconoció que lo invadieron múltiples sensaciones especiales porque ha estado durante 20 años ininterrumpidos en su Selección.

En medio de esa coyuntura, a Lionel Messi le preguntaron en la zona mixta por su futuro en la Selección Argentina y él, al igual que Lionel Scaloni, revelaron que ya tomaron una primera decisión. ¿Cuál fue?

Lionel Messi no viajará a Ecuador para el último partido de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina cerrará su camino en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes 9 de septiembre de 2025, en Guayaquil, vs. Ecuador.

Sin embargo, Lionel Messi no estará presente debido a que saldrá de la convocatoria antes del viaje a las tierras ecuatorianas.

"Del partido de Leo hay poco que comentar y no va a viajar a Ecuador porque terminó cansado. La verdad que tendría que haber salido, pero no fue así por la emotividad del partido y más o menos ya lo habíamos hablado. Ha terminado bastante cargado, así que no viajará y merecido tiene pasar unos días con su familia", detalló Lionel Scaloni en la rueda de prensa.

"Ahí hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse. Como dije, vengo de una lesión y, aunque ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido para descansar bien y prepararme para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Además, en octubre tenemos amistosos otra vez y nos volvemos a reencontrar", aseguró 'Lio' Messi.

Lionel Messi habló de la emoción que lo invadió en su partido vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

Cuando el partido vs. Venezuela finalizó, Lionel Messi habló con los medios de comunicación y reconoció que ese partido fue uno de los más especiales que pudo jugar con la Selección Argentina.

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza y poder terminar de esta manera acá fue lo que siempre soñé. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, lo tengo, y mi sueño era tenerlo en mi país también, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedó con todo lo bueno que hicimos", enfatizó Lionel Messi.