Con doblete de Messi, Argentina goleó a Venezuela en la despedida del ‘10’: vea los goles

El estadio Monumental de Buenos Aires fue escenario de una noche histórica este jueves 4 de septiembre. Lionel Messi, capitán y emblema de la selección argentina, disputó su último partido oficial en casa por Eliminatorias Sudamericanas y lo hizo a lo grande: marcando dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela, en medio de la ovación incesante de unos 80.000 aficionados que lo despidieron entre lágrimas y aplausos interminables.

El rosarino, de 38 años, convirtió al minuto 39 y nuevamente al 80, en un duelo donde la emoción se mezcló con el fútbol. Lautaro Martínez también se hizo presente en el marcador al 75, sellando un triunfo que ratifica el dominio de la campeona del mundo, ya clasificada al Mundial de Estados Unidos 2026 con varias jornadas de anticipación.

Una despedida cargada de emoción

Más allá del resultado, todas las miradas estuvieron puestas en Messi. Cada toque suyo fue celebrado, cada jugada ovacionada y cada gol coreado como si fuera el último. Al término del encuentro, las cámaras mostraron al astro conmovido, consciente de que cerraba un ciclo de Eliminatorias en suelo argentino. El Monumental, repleto de camisetas albicelestes, vivió una verdadera fiesta que mezcló nostalgia y agradecimiento por más de dos décadas de entrega absoluta del capitán.

El gesto final, con Messi saludando a los cuatro costados del estadio y aplaudiendo a la hinchada, se convirtió en una postal que rápidamente dio la vuelta al mundo. La noche fue, en definitiva, un homenaje al futbolista más grande en la historia del país y uno de los más importantes del planeta.

Lo que viene para Argentina y Venezuela

Con el primer puesto asegurado, Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias visitando a Ecuador el próximo martes 9 de septiembre. Para Venezuela, en cambio, la última fecha será decisiva: recibirá a Colombia en Maturín con la necesidad de sumar para mantener viva la ilusión de alcanzar la repesca y soñar con su primera clasificación mundialista.

La noche en Buenos Aires quedará grabada en la historia: Messi se despidió de las Eliminatorias en casa con goles, ovación y la certeza de que su legado con la Albiceleste es eterno.