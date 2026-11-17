Cuatro días después, las selecciones de Colombia y Chile se vuelven a ver las caras en un amistoso internacional; en el estadio Monumental de Chile, 'cafeteros' y 'australes' jugarán por la última fecha FIFA del 2026.

El juego iniciará a las 6 de la tarde, hora de Colombia, y podrá seguirlo en vivo a través de la señal principal del Canal RCN así como en el canal de YouTube del Canal RCN a través del siguiente LINK.

Titular de Colombia para el amistoso vs. Chile

Néstor Lorenzo definió los siguientes 11 titulares para el segundo juego amistoso vs. la selección de Chile:

A. Quintana; D. Muñoz, D. Sánchez, K. Andrade, J. Cabal; J. Lerma, G. Puerta, M. Orozco; D. Arcila, C. Mena; Luis Suárez.

Son seis las modificaciones que el entrenador argentino hace para este compromiso respecto a la nómina inicialista del pasado juego del 13 de noviembre; Vargas, Lucumí, Velásquez, Deossa, Arias y Duran fueron titulares en Cali y hoy esperarán su turno desde el banco de suplentes.

Por su parte, los locales saltarán al terreno de juego con la siguiente nómina titular:

L. Vigoroux; Loyola, Román, Villagra, Suazo; Pérez, Pizarro, Reichmuth; Osorio, Cepeda, Brereton.

¿Cómo le fue a Colombia en los anteriores juegos amistosos?

Después del Mundial 2026, donde Colombia alcanzó los octavos de final y fue eliminado por Suiza desde el punto penal, la 'tricolor' ha disputado cuatro juegos amistosos con un total de 2 victorias, un empate y una derrota; la más reciente victoria fue jugando en condición de local contra Chile con marcador de 1-0; el pasado 6 de octubre vs. Perú fue la otra victoria con un marcador final de 2-0.

El 26 de septiembre empató 1-1 contra México en Estados Unidos y el 2 de octubre cayó por la mínima diferencia ante el seleccionado de Paraguay.