Después del Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia ha disputado cuatro partidos amistosos con un registro de 4 goles convertidos, de los cuales solo uno fue anotado por un delantero, el samario Luis Suárez, por lo que la prensa y los aficionados han criticado la falta de gol de los delanteros del seleccionado nacional.

En zona mixta, después del partido en el que Colombia derrotó 1-0 a Chile, Luis Suárez fue consultado por el rendimiento de los delanteros colombianos y respondió: "Muchos dicen que somos 'paquetes', pero me gustaría ver a mucha gente dentro del verde (campo de juego) a ver si son capaces de hacer lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí", generando una fuerte polémica entre los aficionados colombianos.

Luis Suárez pidió disculpas por las declaraciones después del partido vs. Chile

El delantero del Sporting Club de Portugal volvió a hablar ante las cámaras en la previa del segundo partido amistoso que Colombia jugará vs. Chile en territorio austral, y antes de responder las preguntas de los periodistas, pidió disculpas por las declaraciones de los días pasados: "Me equivoqué y asumo las consecuencias" manifestó Suárez, y añadió que fueron desafortunadas debido a que aún tenía la calentura del partido.

Suárez también señaló que quería seguir los pasos de grandes referentes de la posición como Radamel Falcao García y que seguiría trabajando mucho para poder mejorar la situación de la falta de gol en los siguientes partidos de Colombia.

Sequía de gol de los delanteros en la Selección Colombia

Contando los 5 partidos que la Selección Colombia jugó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, más los 4 juegos amistosos disputados después, solo un gol de los 10 conseguidos fuer marcado por el delantero centro del equipo: la anotación de Luis Suárez en el amistoso vs. México.

El entrenador Néstor Lorenzo ha intentado probar nuevos jugadores en dicha posición, pero el gol sigue sin llegar, por lo que los periodistas junto con los hinchas colombianos han manifestado su preocupación por la falta de gol de la selección.