Dieciséis pescadores ecuatorianos presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal de Pensilvania por el presunto ataque con drones contra la embarcación pesquera “Negra Francisca Duarte”, ocurrido en marzo pasado y que dejó a dos tripulantes con quemaduras graves.

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La acción judicial también incluye denuncias por detención arbitraria, torturas y traslado forzado a El Salvador durante una operación militar antidrogas.

Según los abogados de los demandantes, los pescadores fueron interceptados por militares estadounidenses en medio de una ofensiva contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina.

Durante una rueda de prensa virtual, el abogado Dan Kovalik afirmó que existen elementos que apuntan a una participación directa de Estados Unidos en los hechos y aseguró que las pruebas permitirán esclarecer las responsabilidades.

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La demanda busca una indemnización económica para los tripulantes afectados, quienes perdieron la embarcación de la que dependían para obtener su sustento. Además, los demandantes pretenden que cesen las operaciones de bombardeo contra barcos pesqueros que, según denuncian, han dejado víctimas civiles en la región.

Crecen las denuncias por operaciones militares en el Pacífico

El caso del “Negra Francisca Duarte” se suma a otras denuncias relacionadas con la campaña militar impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra presuntas redes de narcotráfico marítimo. Washington rechaza cualquier responsabilidad en los hechos denunciados y ha defendido sus operaciones en aguas latinoamericanas.

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La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que entre enero y marzo al menos tres embarcaciones, incluida la del caso ecuatoriano, habrían sido atacadas presumiblemente por fuerzas estadounidenses. Una de ellas continúa desaparecida.

Además, la organización informó que de 160 pescadores interceptados entre agosto y septiembre por militares estadounidenses, 110 fueron liberados sin cargos y otros 50 permanecen a la espera de juicio. Esta es la segunda demanda presentada contra Estados Unidos por presuntas acciones militares contra embarcaciones civiles.

En enero, familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago acudieron a la justicia estadounidense alegando homicidio culposo tras una operación similar.

Cooperación militar entre Quito y Washington bajo escrutinio

La demanda también vuelve a poner en el centro del debate la estrecha cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa es considerado uno de los principales aliados de Washington en la región, mientras que recientes investigaciones periodísticas han documentado una creciente presencia de aeronaves estadounidenses en la base aérea de Taura.

Aunque hace un año los ecuatorianos rechazaron en referendo una propuesta para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, siguen vigentes acuerdos de cooperación que permiten a militares estadounidenses permanecer hasta 180 días en territorio ecuatoriano sin necesidad de visa y con inmunidad migratoria.

Frente a este escenario, la defensa de los pescadores sostuvo que dichos convenios no excluyen la responsabilidad de ambos gobiernos.

“Afirmamos con rotundidad que esos acuerdos de cooperación no eximen ni a Ecuador ni a Estados Unidos de responsabilidad por este tipo de delitos”, señaló Kovalik