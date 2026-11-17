La gastronomía, la música y la cultura de las bebidas fueron protagonistas durante tres días en Bogotá, donde se realizó la tercera edición del Jumbo Open Bar Festival 2026. El encuentro, que tuvo lugar en Chamorro City Hall, congregó alrededor de 8.000 asistentes, 80 marcas participantes y cuatro restaurantes.

La iniciativa, organizada por Jumbo Colombia, compañía perteneciente al grupo Cencosud, buscó reunir diferentes propuestas gastronómicas y de entretenimiento en un mismo espacio. Con estas cifras, el evento se posicionó como el festival más grande del país en su categoría, según sus organizadores.

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Durante la apertura estuvieron presentes representantes de la compañía y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Desde el sector empresarial destacaron la importancia de promover espacios que permitan acercar nuevas experiencias a los consumidores y fortalecer la relación con el país.

“Estamos muy orgullosos del éxito de esta tercera edición y de ver cómo año a año esta experiencia sigue creciendo”, afirmó Ramiro Ortíz, gerente país de Cencosud Colombia, quien también resaltó el interés de la compañía por impulsar iniciativas que integren calidad, variedad e innovación.

Gastronomía, aprendizaje y entretenimiento

Uno de los componentes centrales de la programación fueron las nueve clases magistrales, en las que participaron figuras como el chef Jorge Rausch, Tatán Mejía y representantes de la escuela de cocina Gato Dumas. Los espacios abordaron técnicas, conocimientos y tendencias relacionadas con la cocina y la gastronomía.

La agenda también incluyó degustaciones, experiencias de coctelería y actividades desarrolladas junto a las marcas participantes. A esto se sumaron presentaciones musicales de Latin Dreams, Alejandro González y Gabriel de Narváez, que complementaron las jornadas de actividades.

El festival también llegó al entorno digital

La experiencia no se limitó al escenario presencial. La organización amplió sus contenidos a través de la página oficial del festival y Open Bar Podcast, espacio conducido por Margarita Bernal, con conversaciones e historias relacionadas con la gastronomía y la cultura de las bebidas.

Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte destacaron el papel de las alianzas entre el sector público y privado para impulsar espacios de encuentro ciudadano. Andrea Velasco Ayerbe, consultora de Inversión para la Cultura y el Deporte de Bogotá, señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la oferta cultural y de entretenimiento de la capital.

Con tres ediciones realizadas, Jumbo Open Bar Festival se mantiene como una apuesta de Cencosud por integrar gastronomía, cultura y entretenimiento en Colombia.