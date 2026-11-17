La selección colombiana de fútbol jugará hoy 17 de noviembre el último partido amistoso del 2026; en el estadio Monumental de Santiago de Chile, los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán de nuevo contra la selección local e intentarán finalizar el año con una victoria que les brinde tranquilidad de cara a la próxima fecha FIFA en marzo de 2027 y al inicio de las eliminatorias en el mismo año.

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En el más reciente partido, Colombia derrotó por la mínima diferencia a los chilenos con un autogol a los 35 minutos del primer tiempo; a pesar de las variantes intentadas por el entrenador, el equipo no logró generar más peligro en el arco rival y el partido terminaría con más dudas que certezas para los hinchas que llenaron el Pascual Guerrero, así como para el cuerpo técnico de la selección.

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La pelota rodará desde las 6:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Monumental de Chile, y todos los colombianos podrán seguir la transmisión del partido a través de la señal principal del Canal RCN.

Además, para aquellos que están regresando del trabajo o quieran ver el partido desde su teléfono móvil, podrán verlo EN VIVO desde el canal de YouTube del Canal RCN en el SIGUIENTE LINK y en la aplicación del Canal RCN; la transmisión iniciará desde las 5 de la tarde.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La próxima fecha FIFA está programada del próximo 22 al 30 de marzo de 2027, en donde la Selección Colombia volverá a tener acción, aunque los rivales y las sedes aún no están confirmados.

De igual forma, se espera que las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 inicien en el segundo semestre del próximo año y la CONMEBOL deberá informar cómo será el sistema de juego, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tendrían su cupo asegurado por ser anfitrionas de al menos un partido de la Copa del Mundo.