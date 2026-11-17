Las inscripciones del Gran Fondo del Tour Colombia RCN – Sistecrédito ya están abiertas y los fanáticos podrán inscribirse a la competencia ingresando al siguiente link en donde podrán conocer la información sobre el registro, categorías, entre otras recomendaciones para disfrutar del evento.

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Fecha y más información del Tour Colombia 2027

El evento se encuentra programado para el próximo 24 de enero del 2027 y tendrá a Medellín como sede principal. La esperada carrera reunirá a corredores del pelotón nacional e internacional y se destaca por ser una importante plataforma para el ciclismo colombiano y suramericano.

Para esta oportunidad, el Gran Fondo del Tour Colombia está diseñado para los amantes del deporte de las dos ruedas y consta de 120 kilómetros aproximadamente. El Medio Fondo tendrá 88 kilómetros aproximadamente y arrancará y finalizará en el Daviarena, escenario ubicado en Sabaneta, Antioquia.

Pero la experiencia para los participantes iniciará desde el 22 y 23 de enero. Allí disfrutarán de la entrega de los respectivos kits, rodarán con invitados especiales, tendrán accesos exclusivos y participarán en eventos oficiales, como la presentación de equipos del Tour Colombia RCN - Sistecrédito, la cual se llevará a cabo ese mismo 24 de enero.

Etapas de las inscripciones

Básica

Primera etapa: 16 de noviembre al 30 de noviembre. 570.000 pesos.

Segunda etapa: martes 1 de diciembre al 20 de diciembre. 670.000 pesos.

Tercera etapa: lunes 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o hasta llenar cupos. 770.000 pesos.

Esta incluye: jersey, número con chip, caramañola, gorra, medalla, rifas y obsequios de aliados en el kit, ubicación en gradería en la presentación de equipos a la llegada del recorrido, fotografías oficiales y 2 manillas de acompañantes.

Medium: cupo máximo para 800 personas.

Primera etapa: 16 de noviembre al 30 de noviembre. 670.000 pesos.

Segunda etapa: martes 1 de diciembre al 20 de diciembre. 770.000 pesos.

Tercera etapa: lunes 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o hasta llenar cupos. 870.000 pesos.

Esta incluye: jersey, número con chip, caramañola, gorra, medalla, rifas y obsequios de aliados en el kit, ubicación preferencial en la presentación de equipos a la llegada del recorrido, fotografías oficiales y 2 manillas de acompañantes.

Premium: cupo máximo 200 personas.

Primera etapa: 16 de noviembre al 30 de noviembre. 990.000 pesos.

Segunda etapa: martes 1 de diciembre al 20 de diciembre. 1’090.000 pesos.

Tercera etapa: lunes 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o hasta llenar cupos. 1’190.000 pesos.

Esta incluye: jersey, número con chip, caramañola, gorra, camiseta t-shirt, medalla, rifas y obsequios de aliados en el kit, ubicación VIP en la presentación de equipos a la llegada del recorrido, fotografías oficiales, 2 manillas de acompañantes, almuerzo el lunes en Oriente antioqueño con invitados especiales y corral preferencial.