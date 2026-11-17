¿Cómo inscribirse al Tour Colombia RCN - Sistecrédito 2027?: link, fechas y más información
El Tour Colombia regresa con la organización conjunta de la Federación Colombiana de Ciclismo y RCN.
Noticias RCN
03:28 p. m.
Las inscripciones del Gran Fondo del Tour Colombia RCN – Sistecrédito ya están abiertas y los fanáticos podrán inscribirse a la competencia ingresando al siguiente link en donde podrán conocer la información sobre el registro, categorías, entre otras recomendaciones para disfrutar del evento.
Fecha y más información del Tour Colombia 2027
El evento se encuentra programado para el próximo 24 de enero del 2027 y tendrá a Medellín como sede principal. La esperada carrera reunirá a corredores del pelotón nacional e internacional y se destaca por ser una importante plataforma para el ciclismo colombiano y suramericano.
Para esta oportunidad, el Gran Fondo del Tour Colombia está diseñado para los amantes del deporte de las dos ruedas y consta de 120 kilómetros aproximadamente. El Medio Fondo tendrá 88 kilómetros aproximadamente y arrancará y finalizará en el Daviarena, escenario ubicado en Sabaneta, Antioquia.
Pero la experiencia para los participantes iniciará desde el 22 y 23 de enero. Allí disfrutarán de la entrega de los respectivos kits, rodarán con invitados especiales, tendrán accesos exclusivos y participarán en eventos oficiales, como la presentación de equipos del Tour Colombia RCN - Sistecrédito, la cual se llevará a cabo ese mismo 24 de enero.
Etapas de las inscripciones
Básica
- Primera etapa: 16 de noviembre al 30 de noviembre. 570.000 pesos.
- Segunda etapa: martes 1 de diciembre al 20 de diciembre. 670.000 pesos.
- Tercera etapa: lunes 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o hasta llenar cupos. 770.000 pesos.
Esta incluye: jersey, número con chip, caramañola, gorra, medalla, rifas y obsequios de aliados en el kit, ubicación en gradería en la presentación de equipos a la llegada del recorrido, fotografías oficiales y 2 manillas de acompañantes.
Medium: cupo máximo para 800 personas.
- Primera etapa: 16 de noviembre al 30 de noviembre. 670.000 pesos.
- Segunda etapa: martes 1 de diciembre al 20 de diciembre. 770.000 pesos.
- Tercera etapa: lunes 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o hasta llenar cupos. 870.000 pesos.
Esta incluye: jersey, número con chip, caramañola, gorra, medalla, rifas y obsequios de aliados en el kit, ubicación preferencial en la presentación de equipos a la llegada del recorrido, fotografías oficiales y 2 manillas de acompañantes.
Premium: cupo máximo 200 personas.
- Primera etapa: 16 de noviembre al 30 de noviembre. 990.000 pesos.
- Segunda etapa: martes 1 de diciembre al 20 de diciembre. 1’090.000 pesos.
- Tercera etapa: lunes 21 de diciembre hasta el cierre de inscripciones o hasta llenar cupos. 1’190.000 pesos.
Esta incluye: jersey, número con chip, caramañola, gorra, camiseta t-shirt, medalla, rifas y obsequios de aliados en el kit, ubicación VIP en la presentación de equipos a la llegada del recorrido, fotografías oficiales, 2 manillas de acompañantes, almuerzo el lunes en Oriente antioqueño con invitados especiales y corral preferencial.