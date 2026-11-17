Tres días después de su última extracción, el Super Astro Sol vuelve a entregar una combinación ganadora en Colombia. El juego retoma su programación este martes 17 de noviembre de 2026, luego de un fin de semana marcado por la suspensión de su modalidad diurna durante el domingo y el lunes festivo.

La pausa estuvo relacionada con la celebración de la Independencia de Cartagena, conmemoración que dio lugar al puente festivo del 16 de noviembre.

Mientras el Super Astro Luna mantuvo sus sorteos durante esos días, la modalidad Sol interrumpió temporalmente sus actividades.

Con el regreso de las extracciones, los participantes podrán conocer cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que determinarán cuáles apuestas cumplen las condiciones para recibir premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 17 de noviembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este 17 de noviembre de 2026, como es habitual, se realizó a las 4:00 de la tarde.

Las balotas se movieron sin ningún inconveniente y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

En consecuencia, los participantes deberán comparar la combinación con sus comprobantes, teniendo en cuenta que el orden de las cifras es determinante para establecer los aciertos.

El juego contempla diferentes categorías de premios, dependiendo de si se aciertan las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, junto con el signo correspondiente.

Por esta razón, una apuesta puede obtener un premio sin coincidir con la combinación numérica completa, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

También es importante recordar que los resultados anteriores no permiten anticipar las cifras de una nueva extracción, debido a que cada sorteo es independiente.

¿Cuántos sorteos del Super Astro Sol quedan en noviembre de 2026?

Con la reanudación de este martes, el Super Astro Sol entra en la segunda mitad de su programación mensual.

Después del 17 de noviembre, el calendario contempla extracciones de lunes a sábado, con excepción de los días festivos.

De mantenerse la programación habitual, durante el resto del mes se realizarán sorteos los días 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de noviembre.

Esto representa 11 extracciones adicionales después de la jornada de este martes, todas previstas para las 4:00 de la tarde.

La modalidad Luna, por su parte, continuará con sus sorteos nocturnos y horarios diferenciados para sábados, domingos y festivos.

Aunque ambas modalidades utilizan números y signos zodiacales, sus resultados son independientes y deben consultarse por separado.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.