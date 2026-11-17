El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar varias publicaciones de su cuenta en la red social X en las que señaló al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil de participar en un supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2026.

Consejo de Estado ordena a Petro borrar publicaciones sobre supuesto fraude electoral

La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por Penagos, quien acudió a la justicia al considerar que las declaraciones del entonces mandatario afectaron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, así como la reputación de la entidad que representa.

En el fallo de primera instancia, fechado el 30 de octubre de 2026, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado determinó que Petro deberá eliminar, en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación, las publicaciones identificadas en la decisión judicial.

La orden también incluye el contenido de las declaraciones que hizo el 14 de julio de 2026 durante un consejo de ministros. En este caso, deberá retirar el material correspondiente de cualquier cuenta o medio que administre.

Adicionalmente, el alto tribunal le ordenó abstenerse de señalar a Hernán Penagos de cometer fraude electoral o conductas delictivas, así como de atribuir a la Registraduría la realización, facilitación o participación en un fraude, mientras no exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que respalde esas afirmaciones.

La acción de tutela fue presentada por Hernán Penagos, tanto en nombre propio como en representación de la Registraduría, luego de que Petro publicara, entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, una serie de mensajes en los que cuestionaba el funcionamiento del sistema electoral y responsabilizaba al registrador de presuntas irregularidades.

Entre sus señalamientos, el entonces presidente aseguró que existían modificaciones en el software electoral, cuestionó la trazabilidad de los formularios E-14 y afirmó que se habían eliminado mecanismos de seguridad que habrían permitido alterar los resultados de las votaciones.

Incluso, en una de sus publicaciones sostuvo que el registrador se había prestado para cometer un fraude y que esa situación había afectado la soberanía nacional.

Penagos argumentó que las acusaciones no estaban acompañadas de pruebas que demostraran su responsabilidad personal en los hechos señalados. También sostuvo que las declaraciones del mandatario fueron difundidas ante una audiencia de millones de personas y permanecieron disponibles en redes sociales.

El 6 de agosto de 2026, el registrador solicitó formalmente a Petro rectificar sus afirmaciones. Sin embargo, según el expediente, no recibió respuesta ni se produjo la corrección de los mensajes.

Al estudiar el caso, se concluyó que los documentos y elementos presentados para respaldar las declaraciones de Petro no demostraban que Hernán Penagos hubiera participado en un fraude electoral o cometido las conductas delictivas que se le atribuían.

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El tribunal también examinó una denuncia penal presentada el 13 de octubre de 2026 contra el registrador. Frente a esto, se explicó que el documento no podía utilizarse como sustento de las publicaciones anteriores, pues fue radicado después de que se difundieran los mensajes y de que se presentara la acción de tutela.

La decisión también tuvo en cuenta un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que señaló que las críticas del entonces presidente al software de procesamiento de resultados se habían realizado sin fundamento. Según el documento, una auditoría internacional examinó los códigos fuente y no encontró incidentes de seguridad ni fallas en el sistema auditado.