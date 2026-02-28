CANAL RCN
Dan a conocer las nuevas reglas del fútbol: IFAB dio luz verde para que se den en los partidos

Estas tienen el objetivo de dar dinámica en los partidos a nivel mundial.

Wilmar Roldán
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
11:19 a. m.
La International Football Association Board (IFAB) ha ratificado en su 140ª Asamblea General Anual un paquete de reformas estructurales al reglamento.

Bajo la premisa de "maximizar el tiempo de juego efectivo", estas medidas serán la columna vertebral de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

Estos serán los principales cambios en la reglas del fútbol para 2026

Siguiendo el modelo del baloncesto, los árbitros activarán una cuenta visual de 5 segundos si consideran que un equipo demora deliberadamente un saque de banda o de meta. Si el reloj llega a cero, la sanción será drástica: pérdida de la posesión (saque para el rival) o concesión de un tiro de esquina en contra.

Se acabó el caminar lentamente hacia la banda. El jugador sustituido tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. Si excede este tiempo, su reemplazo deberá esperar un minuto completo en la banda antes de ingresar, obligando a su equipo a jugar con diez hombres temporalmente.

Para erradicar las simulaciones tácticas, cualquier jugador que reciba asistencia médica en el terreno de juego deberá permanecer fuera del mismo durante un minuto real tras la reanudación del partido. Esta regla busca que los futbolistas solo soliciten asistencia en casos de necesidad genuina.

Históricamente, el VAR no podía intervenir en amonestaciones. A partir de ahora, los jueces de video podrán alertar al árbitro central si consideran que una segunda tarjeta amarilla (que conlleva expulsión) ha sido mostrada de forma claramente errónea.

El videoarbitraje ahora tendrá facultad para corregir saques de esquina mal concedidos (o no concedidos), siempre que la revisión sea inmediata y no interrumpa la fluidez del juego.

Se refuerza la justicia disciplinaria permitiendo que el VAR intervenga en cualquier caso de identidad equivocada, asegurando que la tarjeta roja o amarilla sea asignada al infractor real.

Finalmente, se estudia esta regla. En una medida sin precedentes contra la discriminación, se sancionará con tarjeta amarilla a los jugadores que se cubran la boca con la mano o la camiseta al dirigirse a un oponente. El objetivo es facilitar la lectura de labios y el uso de cámaras para identificar insultos racistas o verbales.

