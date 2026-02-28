CANAL RCN
Internacional

Irán responde al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel: estos son los detalles

A primera hora de este sábado 28 de febrero, el mundo fue testigo del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Foto: AFP.
Foto: AFP.

AFP

Reuters

febrero 28 de 2026
07:46 a. m.
La mañana se sacudió en Teherán cuando se vieron dos columnas de humo en dos barrios. Esto, después de que se oyera un fuerte ruido y un dato importante es que se dio en Pasteur, sitio donde se ubica el guía supremo y la Presidencia.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán
A medida que pasaban las horas, la situación fue escalando e Irán ordenó cerrar su espacio aéreo hasta nueva orden. Además, el Ministerio de Defensa reveló que el país estaba siendo víctima de un ataque preventivo.

Ataque de EE. UU. e Israel contra Irán

“El espacio aéreo del país está cerrado por completo hasta nueva orden”, declaró el portavoz de la Organización de Aviación Civil, Majid Akhavan. Posteriormente, se oyeron explosiones en otras ciudades como Isfahán, Qom y Karaj.

La sorpresa llegó cuando los medios revelaron que el ataque fue efectuado por Estados Unidos e Israel. La información la confirmó el presidente Donald Trump, quien afirmó que el objetivo era eliminar amenazas inminentes.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”, indicó el mandatario. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció: “Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”.

La reacción de Irán

La respuesta iraní no se hizo esperar y el ministro de Relaciones Exteriores prometió que habrá una reacción con firmeza. Según Reuters, un funcionario israelí dijo que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, pero el resultado de los ataques no estaba claro.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que todas las bases e intereses estadounidenses en la región estaban al alcance de Irán y que las represalias continuarían hasta que "el enemigo fuera derrotado de forma decisiva".

