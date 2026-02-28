Dortmund vs. Bayern Múnich, clásico con sabor a final: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz

El estadio Signal Iduna Park será escenario este sábado 28 de febrero del partido más atractivo de la temporada en Alemania. El clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich no solo paraliza a la Bundesliga cada vez que se disputa, sino que en esta oportunidad llega con un contexto que le da un tinte casi definitivo en la lucha por el título.

Se jugará la fecha 24 de la Bundesliga y la tabla de posiciones marca diferencias claras. Bayern lidera el campeonato con 60 puntos, mientras que el Dortmund es segundo con 52 unidades. El margen de ocho puntos obliga al conjunto aurinegro a ganar si quiere mantener viva la ilusión y reducir la distancia a cinco, cuando el calendario comienza a entrar en su tramo decisivo.

Una final anticipada por la cima

El contexto competitivo convierte este clásico en mucho más que un duelo tradicional. Para el Dortmund, no hay margen de error. Una derrota ampliaría la ventaja del Bayern y dejaría el panorama cuesta arriba en la recta final del torneo. En cambio, una victoria reabriría por completo la disputa por el título y pondría presión directa sobre el líder.

El partido será a partir de las 12:30 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de ESPN y Disney+ para toda Colombia.

El Bayern, por su parte, llega con la tranquilidad de encabezar la clasificación, pero consciente de que una caída en uno de los estadios más exigentes de Alemania puede cambiar la dinámica emocional del campeonato. La intensidad habitual del clásico se verá amplificada por la importancia de los puntos en juego.

Luis Díaz, protagonista en el líder

Uno de los focos de atención estará puesto en el colombiano Luis Díaz, quien se perfila como titular en el esquema dirigido por Vincent Kompany. El extremo ha sido pieza clave en la campaña del Bayern, aportando desequilibrio por banda y presencia ofensiva en momentos determinantes.

Su velocidad y capacidad para encarar en el uno contra uno pueden resultar determinantes en un escenario que suele exigir personalidad y eficacia. Para el público colombiano, el clásico tendrá un atractivo adicional con la participación del guajiro en un partido que puede marcar el rumbo de la Bundesliga.

Con el liderato en juego y el ambiente electrizante del Signal Iduna Park como telón de fondo, el fútbol alemán se prepara para una jornada que promete emociones fuertes y que podría redefinir la carrera por el campeonato.