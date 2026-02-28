Lanzan en Colombia una bicicleta que busca revolucionar las montañas: este es su millonario valor

Specialized, marca líder mundial en bicicletas y accesorios, presenta en Colombia la Turbo Levo R, la bici asistida que llega para elevar el estándar del ciclismo de montaña eléctrico. Es una e‑MTB creada para desatar potencia extrema, ofrecer un control absoluto y brindar una experiencia de conducción inspirada en la adrenalina y precisión del rally.

Con el lanzamiento de la Levo R, Specialized refuerza su estrategia de fortalecer las categorías premium, que ya representan el 31%, superando lo que fue el crecimiento de 24% que obtuvo la marca para 2024.

Actualmente, el ciclismo asistido representa cerca del 35% del negocio de Specialized en Colombia, posicionándose como una de las categorías con mayor potencial de crecimiento dentro de la industria.

Millonario valor de esta bicicleta

Specialized genera alrededor de 50 empleos directos y cerca de 300 indirectos a través de su red de distribución oficial. Se proyecta un crecimiento del 5% anual, lo que resultaría en un aumento acumulado del 15% para 2028.

“Specialized se ha consolidado en los últimos años como el referente del segmento e‑MTB en Colombia. La línea Levo, que hoy representa el 85% del market share de esta categoría en el país, evidencia un liderazgo impulsado por la preferencia del consumidor colombiano por tecnologías avanzadas y experiencias de alto rendimiento. Colombia es un mercado clave para la marca gracias a su cultura ciclista, visibilidad deportiva y topografía ideal para todas las modalidades, por eso contamos con 34 puntos de experiencia y tenemos una meta de ventas en 2026 de 6.000 bicicletas de alta gama vendidas, es decir, alrededor de $70,000 millones”, asegura Felipe Ospina, Director Comercial para Colombia.

La Levo R de Specialized combina potencia, autonomía y control para ofrecer rendimiento superior en senderos técnicos, ascensos exigentes y descensos agresivos. Es ligera, compacta y está diseñada para la acción.

Equipada con 130 mm de recorrido trasero con tecnología GENIE y 140 mm en la suspensión delantera, junto a un chasis Rally específico de 29 pulgadas. Su sistema proporciona hasta 850 vatios de amplificación máxima, logrando una integración perfecta entre ciclista y bicicleta.

El sistema Turbo 3.1 amplifica con precisión la potencia del ciclista, preservando la tracción y el equilibrio en todo momento. La Levo R de Specialized cuenta con una avanzada red de sensores y firmware que trabajan en conjunto para ajustar la asistencia en tiempo real, garantizando la estabilidad en todo momento.

La Levo R de Specialized en referencias de carbono, estará disponible en Colombia a partir de este martes 24 de febrero con precios que van desde los $38.990.000 millones de pesos, en los modelos Comp hasta los $66’990.000 millones de pesos en los S-Works. Se podrá adquirir a través de las tiendas Specialized de todo el país o de www.specialized.com.