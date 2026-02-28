CANAL RCN
Colombia

Estas son las principales medidas del Gobierno para las elecciones: tome nota

En ocho días, el país irá a las urnas para elegir al Congreso y el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 28 de 2026
10:50 a. m.
A través del decreto 0188 expedido el viernes 27 de febrero, el Ministerio del Interior dio a conocer las medidas para el 8 de marzo y 31 de mayo, cuando se desarrollarán las elecciones de Congreso y primera vuelta respectivamente.

Prohibición de propaganda

Una de las más importantes es que en ambas fechas, se prohíbe la propaganda político – electoral, manifestaciones, comunicados y entrevistas que estén relacionadas con el apoyo a candidatos o partidos.

Durante el día de elecciones no podrán colocarse carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave.

Horario de los testigos electorales

El artículo 5 apunta que los testigos electorales deberán llegar a los puntos de votación a las 7:00 a.m. y la jornada culminará cuando las mesas estén acreditadas.

Apoyo para los votantes

Para los votantes, aquellos que tengan limitaciones o dolencias físicas, pueden ir acompañados de alguien. Asimismo, las autoridades electorales pueden dar asistencia.

Mensajes de las autoridades

Del 6 al 9 de marzo, y del 29 de mayo al 1 de junio, los medios de comunicación deberán darle prioridad a los mensajes que emitan las autoridades electorales, fuerzas militares y Policía.

La ley seca

Un punto fundamental es la ley seca. Los alcaldes deberán poner en marcha la medida desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo; y desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio.

Uso de celulares para testigos y observadores

Los testigos y observadores electorales no podrán utilizar sus celulares y demás equipos electrónicos entre las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Después del cierre de las urnas, podrán hacerlo.

Transporte público

Por otro lado, el transporte público deberá utilizar al menos el 80% de su parque automotor para garantizarle el servicio a los votantes. Esto, entonces, incluye la posibilidad de habilitar rutas especiales.

Toque de queda

Si así lo desean, las autoridades podrán decretar el toque de queda como medida preventiva, así como la convocatoria de consejos regionales de seguridad.

Pasos fronterizos

Entre las 6:00 p.m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 9 de marzo; y entre el 6:00 p.m. del 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio, estarán cerrados los pasos terrestres y fluviales en la frontera.

