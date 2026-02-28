Liverpool daría el golpe en el mercado con goleador colombiano: pagarían 60 millones por su fichaje

El fútbol europeo tiene un nuevo nombre propio que acapara todas las miradas: Luis Javier Suárez. El delantero samario, que milita en el Sporting de Portugal, se ha consolidado en la presente temporada 2025-2026 como una de las piezas más letales del continente, registrando números que lo sitúan en la élite.

Desde su llegada al club lisboeta procedente del Almería en el verano de 2025, el atacante de 28 años ha superado todas las expectativas. Con un contrato que lo vincula a la institución hasta junio de 2030, Suárez se ha convertido en el máximo referente ofensivo de los "Leones".

Sus estadísticas actuales son una prueba irrefutable de su gran estado de forma: acumula 29 goles en 37 partidos oficiales en lo que va de campaña.

Su impacto no se limita solo a la Liga Portugal Betclic, donde suma 20 tantos en 22 encuentros, sino que ha brillado con luz propia en la UEFA Champions League.

Luis Suárez daría el salto de calidad al Liverpool

Este nivel superlativo no ha pasado desapercibido para los gigantes de la Premier League. Según reportes recientes, el Liverpool FC ha identificado a Luis Javier Suárez como una opción prioritaria para reforzar su ataque en el próximo mercado de verano. El club de Anfield, bajo la dirección de Arne Slot, busca añadir profundidad a una delantera que ha sufrido por las lesiones de figuras como Alexander Isak.

"Luis Suárez estaría en carpeta de Liverpool. Desde la Premier League seguirían de cerca la situación del delantero colombiano. Sporting no lo vendería por menos de 60 millones de euros", dijo el reconocido periodista Ekrem Konur.

Para la afición "Red", el nombre de "Luis Suárez" evoca recuerdos imborrables, pero en esta ocasión, el objetivo no es el veterano uruguayo, sino el joven talento de Santa Marta que está redefiniendo el significado del gol en Portugal.

Suárez se convertiría también en el segundo colombiano en vestir los colores del cuadro de Anfield. Cabe anotar que el más reciente recuerdo de la afición red lo tiene con Luis Díaz, jugador que actualmente milita en el Bayern y a quien extrañan.