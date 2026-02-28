CANAL RCN
Deportes

Liverpool daría el golpe en el mercado con goleador colombiano: pagarían 60 millones por su fichaje

El cafetero se encuentra en el radar del cuadro inglés.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
09:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol europeo tiene un nuevo nombre propio que acapara todas las miradas: Luis Javier Suárez. El delantero samario, que milita en el Sporting de Portugal, se ha consolidado en la presente temporada 2025-2026 como una de las piezas más letales del continente, registrando números que lo sitúan en la élite.

Desde su llegada al club lisboeta procedente del Almería en el verano de 2025, el atacante de 28 años ha superado todas las expectativas. Con un contrato que lo vincula a la institución hasta junio de 2030, Suárez se ha convertido en el máximo referente ofensivo de los "Leones".

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán
RELACIONADO

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

Sus estadísticas actuales son una prueba irrefutable de su gran estado de forma: acumula 29 goles en 37 partidos oficiales en lo que va de campaña.

Su impacto no se limita solo a la Liga Portugal Betclic, donde suma 20 tantos en 22 encuentros, sino que ha brillado con luz propia en la UEFA Champions League.

Luis Suárez daría el salto de calidad al Liverpool

Este nivel superlativo no ha pasado desapercibido para los gigantes de la Premier League. Según reportes recientes, el Liverpool FC ha identificado a Luis Javier Suárez como una opción prioritaria para reforzar su ataque en el próximo mercado de verano. El club de Anfield, bajo la dirección de Arne Slot, busca añadir profundidad a una delantera que ha sufrido por las lesiones de figuras como Alexander Isak.

"Luis Suárez estaría en carpeta de Liverpool. Desde la Premier League seguirían de cerca la situación del delantero colombiano. Sporting no lo vendería por menos de 60 millones de euros", dijo el reconocido periodista Ekrem Konur.

Para la afición "Red", el nombre de "Luis Suárez" evoca recuerdos imborrables, pero en esta ocasión, el objetivo no es el veterano uruguayo, sino el joven talento de Santa Marta que está redefiniendo el significado del gol en Portugal.

Suárez se convertiría también en el segundo colombiano en vestir los colores del cuadro de Anfield. Cabe anotar que el más reciente recuerdo de la afición red lo tiene con Luis Díaz, jugador que actualmente milita en el Bayern y a quien extrañan.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Borussia Dortmund

Dortmund vs. Bayern Múnich, clásico con sabor a final: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz

Ciclismo

Lanzan en Colombia una bicicleta que busca revolucionar las montañas: este es su millonario valor

Liga BetPlay

Dayro Moreno rompió nuevo récord en el FPC y se corona como el 'rey': vea su último gol

Otras Noticias

Enfermedades

¿Qué es el 'hongo de las barberías'? Síntomas y cómo prevenir infección cuando se corta el pelo

Una infección contagiosa del cuero cabelludo ha aumentado con el auge de las barberías y requiere tratamiento médico oportuno.

Transmilenio

Ponen en marcha el vagón 1 de la estación temporal Av. 39 de Transmilenio: anuncio clave

Con esta apertura, será cuestión de poco tiempo que el resto de la estación quede disponible.

Irán

Irán responde al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel: estos son los detalles

Yeison Jiménez

Decisión trascendental: banda de Yeison Jiménez reveló importantes cambios en su actividad

Bancolombia

Bancolombia abrirá todas sus sucursales físicas este sábado 28 de febrero: horarios en Bogotá y resto del país