Nuevo error de Kevin Mier con Cruz Azul: el colombiano recibe críticas en México

Jornada tras jornada, el portero Kevin Mier es blanco de comentarios en el fútbol mexicano por situaciones particulares en sus partidos. Desde hace varias semanas, ha protagonizado una serie de errores que terminan en goles en contra.

En esta oportunidad, el guardameta santandereano fue objeto de críticas tras un error en la Leagues Cup ante Colorado Rapids de la MLS. Intentó salir jugando desde un saque de arco, pero el balón terminó en un rival y tras dos toques, tuvo que ir a buscarlo en el fondo de la red.

En video: el nuevo error de Kevin Mier en México

Mier sacó desde su propio arco cuando apenas corrían 3 minutos en el reloj, pero el balón terminó en los pies del canadiense Sydney Wathuta, quien rápidamente pasó el balón al brasileño Rafael Navarro Leal, quien de primera intención la mandó a guardar en el ángulo.

El colombiano se quedó sin opciones y puso a su equipo a remar desde atrás en los primeros minutos de partido, aunque finalmente lograrían empatar y ganar en los penales, donde nuevamente Mier daría de qué hablar.

Kevin Mier enmendó su error en la tanda de penales

Aunque Cruz Azul ya no tenía opciones en este campeonato, luego de haber caído por 7-0 ante Seattle Sunders en la primera fecha de la fase de grupos, jugaron este encuentro ya eliminados y donde la victoria no les alcanzaba para avanzar de ronda.

En este formato no hay empates. Si quedan igualados en el tiempo regular el juego se define por penales, donde el ganador suma 2 puntos y el perdedor 1. Cruz Azul se quedó con el resultado tras quedar 2-2 en los 90 minutos y Kevin Mier terminó siendo figura.

Se patearon los 10 penales, pero solamente hubo un fallo en Colorado Rapids. Oliver Larraz se enfrentó a Mier, pero el colombiano atajó su cobro y marcó la diferencia para el resultado final.