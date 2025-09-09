Oficial: América de Cali presentó a su nuevo DT tras la fallida apuesta con Gabriel Raimondi

América de Cali ya tiene nuevo director técnico luego de lo que fue el paso de Gabriel Raimondi. La apuesta con el poco experimentado DT argentino no salió como se esperaba, pues el equipo terminó eliminado de Copa Sudamericana y ronda por la última posición de la tabla en la Liga BetPlay.

A través de los medios oficiales del cuadro escarlata, se confirmó que David González tomará las riendas, luego de lo que fue su paso por Millonarios, de donde salió destituido este mismo semestre por tener al equipo capitalino en la casilla 20 que hoy tiene América.

David González y su primer problema en América de Cali

El técnico antioqueño llega al América, pero no podrá dirigirlo desde la raya, pues ya estuvo al frente de otra institución este mismo semestre, por lo que debido al reglamento de la Dimayor, tendrá que tomar las riendas desde la tribuna.

En su cuerpo técnico estará Alex Escobar, quien dirigió los últimos dos compromisos como interino. Además, estará acompañado por sus mismo colaboradores en otros clubes: Alexander Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico.

El pasado de David González como DT

El exportero que vistió las camisetas de varios clubes del fútbol colombiano, comenzó su carrera como entrenador en Independiente Medellín, donde es ídolo de la institución, pero aunque llegó a una final, la perdió frente a Deportivo Pereira.

Posteriormente llegó al Deportes Tolima, en donde también acarició un título en una final, pero el desenlace fue el mismo, esta vez cayendo frente a Atlético Nacional. En Millonarios estuvo menos de un año y terminó saliendo por bajo rendimiento.