CANAL RCN
Deportes

Adrián Ramos le dio la bienvenida a David González al América de Cali

El ídolo de América de Cali, quien ya debutó tras ser anunciado como refuerzo hace un par de semanas, habló sobre el nuevo DT.

Adrián Ramos David González
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
08:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 7 de agosto, Adrián Ramos volvió a sumar minutos a nivel oficial con América de Cali, luego de que lo que fue su accidentada salida de la institución en diciembre de 2024.

En un Pascual Guerrero vacío, América y Cali no se hicieron daño en un clásico muy frío
RELACIONADO

En un Pascual Guerrero vacío, América y Cali no se hicieron daño en un clásico muy frío

El delantero de 39 años ingresó en el segundo tiempo para el clásico vallecaucano tras ser anunciado como un nuevo refuerzo en la ventana para jugadores sin contrato. Ahora, habló sobre su regreso y sobre lo que se viene en 'La Mechita'.

Adrián Ramos y las razones para regresar al América de Cali

En diálogo con Win Sports, el ídolo 'escarlata' se refirió a su regreso al América, cuando muchos daban por hecho de que había tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional.

"En diciembre no era el retiro, pero entendía al hincha americano que si no jugaba aquí se iba a retirar. Lo dejé claro, pero estamos nuevamente con ganas", comentó 'Adriancho'. "Yo siempre estoy para ayudar de donde me toque y estoy dispuesto a contribuir".

Voy hasta diciembre, ese es el contrato que he firmado con el club. Hay un buen grupo con el que se puede salir de esta situación, llega un buen entrenador y ojalá el grupo pueda entender la idea lo antes posible.

Adrián Ramos sobre la llegada de David González

Ramos habló sobre la inminente llegada de David González como nuevo director técnico de América de Cali, quien aunque todavía no ha sido oficializado, ya vio al equipo desde la tribuna del Pascual Guerrero y estuvo presente en la sede deportiva de la institución.

América de Cali: Tulio Gómez confirmó con nombre propio cuándo se presentará a su nuevo DT
RELACIONADO

América de Cali: Tulio Gómez confirmó con nombre propio cuándo se presentará a su nuevo DT

"Ahora tuve la oportunidad de saludar a David González, sabemos que es un gran entrenador y esperemos que al final se pueda dar una gran temporada, ojalá se le dé ese pasito que le falta para ser campeón acá en América", comentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Venezuela

Venezuela sueña con el repechaje: estas son las cuentas si pierde o empata contra Colombia

Selección Colombia

¿Hay riesgo para el Mundial por las tarjetas amarillas acumuladas en la Selección Colombia?

Selección Colombia

¿Cómo le ha ido a Colombia por eliminatorias en Venezuela? Así está el historial

Otras Noticias

UNGRD

Carlos Carrillo no se guardó nada y le respondió a Sneyder Pinilla tras declaración por caso UGRD

En la declaración ante la Corte Suprema, Pinilla hizo fuertes señalamientos contra Carrillo.

Eliminatorias sudamericanas

Diosdado Cabello le pone 'picante' al duelo de Venezuela con Colombia por eliminatorias sudamericanas

El político venezolano se refirió en las últimas horas al duelo definitivo que tiene la vinotinto.

Pensiones

Llamado a preprensionados en Colombia con documento clave que deben tramitar para recibir jubilación

Artistas

¿Ya sabía que pasaría? Isabella Ladera compartió detalles clave sobre el video íntimo filtrado

Cuidado personal

Cómo bajar el colesterol a través de la dieta y el ejercicio, según la ciencia