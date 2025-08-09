Adrián Ramos le dio la bienvenida a David González al América de Cali

Este domingo 7 de agosto, Adrián Ramos volvió a sumar minutos a nivel oficial con América de Cali, luego de que lo que fue su accidentada salida de la institución en diciembre de 2024.

El delantero de 39 años ingresó en el segundo tiempo para el clásico vallecaucano tras ser anunciado como un nuevo refuerzo en la ventana para jugadores sin contrato. Ahora, habló sobre su regreso y sobre lo que se viene en 'La Mechita'.

Adrián Ramos y las razones para regresar al América de Cali

En diálogo con Win Sports, el ídolo 'escarlata' se refirió a su regreso al América, cuando muchos daban por hecho de que había tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional.

"En diciembre no era el retiro, pero entendía al hincha americano que si no jugaba aquí se iba a retirar. Lo dejé claro, pero estamos nuevamente con ganas", comentó 'Adriancho'. "Yo siempre estoy para ayudar de donde me toque y estoy dispuesto a contribuir".

Voy hasta diciembre, ese es el contrato que he firmado con el club. Hay un buen grupo con el que se puede salir de esta situación, llega un buen entrenador y ojalá el grupo pueda entender la idea lo antes posible.

Adrián Ramos sobre la llegada de David González

Ramos habló sobre la inminente llegada de David González como nuevo director técnico de América de Cali, quien aunque todavía no ha sido oficializado, ya vio al equipo desde la tribuna del Pascual Guerrero y estuvo presente en la sede deportiva de la institución.

"Ahora tuve la oportunidad de saludar a David González, sabemos que es un gran entrenador y esperemos que al final se pueda dar una gran temporada, ojalá se le dé ese pasito que le falta para ser campeón acá en América", comentó.