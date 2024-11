Pablo Peirano le 'lanzó dardo' a Efraín Juárez: "Capaz que tiene las manos muy blanditas"

El lunes pasado, Independiente Santa Fe visitó a Atlético Nacional para disputar un duelo correspondiente a la fecha 16 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Pablo Peirano reclamaron un buen punto en el Atanasio Girardot y llegó a 30 unidades. El partido estuvo marcado por un encontronazo entre el estratega 'charrúa' y Efraín Juárez.

Los 'verdolagas' abrieron el marcador con un 'gol de camerino'. Al minuto 3', Kevin Viveros venció el arco custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue una de las grandes figuras en el 'coloso de la 74'. Al 27', Julián Camilo Millán superó a David Ospina y decretó el 1-1. Los equipos tuvieron opciones para ponerse en ventaja, pero la paridad se mantuvo.

RELACIONADO Técnico de Nacional explicó el fuerte cruce con Pablo Peirano tras empate con Santa Fe

Peirano y Juárez intercambiaron un fuerte saludo, no se soltaron la mano y hubo palabras fuertes de por medio. “Él (Pablo Peirano) me agarró un poco fuerte la mano. Se nota que hace gimnasio, que trabaja durante la semana. No hay nada de que asustarse", concluyó el timonel mexicano. Pues bien, el DT del 'león' dio su versión de los hechos y dio mucho de qué hablar.

Al final, la situación no escaló a mayores; sin embargo, se vivió un momento de tensión en la capital antioqueña. Muchos compararon la situación con la que protagonizaron Antonio Conte y Thomas Tuchel en la Premier League.

¿Qué dijo Pablo Peirano sobre Efraín Juárez?

"Todo lo que uno hablaba se escuchaba de las dos partes. En este orden de ideas, así como su equipo juega fuerte, él también saluda de una manera firme. Se jugó fuerte y al final uno acostumbra a saludar de una manera firme y nada más... Capaz que tiene las manos muy blanditas o yo tengo las manos muy fuertes", empezó diciendo el estratega uruguayo en una conversación con 'El VBAR'.

"A nadie le gusta que le toquen la cara", concluyó el DT del 'cardenal'.

Así fue el encontronazo entre Pablo Peirano y Efraín Juárez: VIDEO