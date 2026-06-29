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🔴 EN VIVO | Países Bajos 0 -0 Marruecos: siga el último partido de HOY en el Mundial 2026

La jornada de este lunes cierra con uno de los mejores partidos de la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
07:10 p. m.
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La fase de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 está dejando partidazos. La jornada de este lunes festivo en Colombia tuvo un Brasil vs. Japón que se definió hasta el último minuto y una Paraguay eliminando a Alemania desde el punto penal.

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Para cerrar, se guardó uno de los partidos más atractivos de esta fase. La siempre protagonista selección de Países Bajos se estará midiendo ante Marruecos, un equipo africano que durante los últimos años ha dado de qué hablar.

¿Dónde ver el Países Bajos vs. Marruecos?

Este partidazo del Mundial tendrá trasmisión exclusiva para Colombia en la señal de DSports. Sin embargo, también podrá seguir la trasmisión y el relato del partido a través de La FM y Alerta, emisoras del sistema radial de RCN.

Con dos equipos de trasmisión para cada una de estas señales de radio podrá vivir la emoción del partido como si estuviera en la cancha. Para este martes 30 de junio, tendrá el partido de Francia vs. Suecia en la pantalla del Canal RCN.

Curiosidades del Países Bajos vs. Marruecos

Este enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos deja un dato de la conexión cultural entre ambas naciones. Para este Mundial, tres de los jugadores de la selección africana nacieron en el Países Bajos, pero decidieron representar al equipo de sus padres.

Se trata de Noussair Mazraoui, jugador del Mánchester United; Anass Salah-Eddine, quien milita en el PSV Eindhoven; y Sofyan Amrabat, quien hace parte de la nómina del Real Betis. Cabe recordar que 6 jugadores marroquíes nacieron en Francia, 6 en España y 3 en Bélgica.

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