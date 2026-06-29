¡Paraguay eliminó a Alemania en el Mundial 2026!: Reviva los penales que definieron la serie

La Selección de Paraguay está, en contra de todo pronóstico, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Conmebol logró eliminar a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, gracias a los cobros desde el punto penal.

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En los 90 minutos, la Selección de Paraguay pegó primero tras una linda jugada colectiva que desarmó la defensa alemana. Miguel Almirón se juntó con Matías Galarza por derecha y tras un centro preciso, Julio Enciso marcó el 1-0 de cabeza, justo antes de terminar el primer tiempo.

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Sin embargo, el equipo de Gustavo Alfaro no logró resistir ante el ataque de los ´teutones' y después de mucho insistir, Kai Havertz logró encontrar un centro en el área y con un leve toque de cabeza desvió la trayectoria para el 1-1 que sería definitivo.

Alemania estuvo a punto de ganar el partido en el alargue, pues Jonathan Tah marcó de cabeza sobre el minuto 110. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, se determinó que hubo falta sobre el portero paraguayo y la acción no subió al marcador.

Tras el pitazo final, al cabo de los 120 minutos, la llave se definió desde el punto penal, donde el portero paraguayo fue la figura de la serie, atajando dos penales de los futbolistas alemanes, sumado a un cobro que Tah mandó por encima del arco.

¿Contra quién juega Paraguay en cuartos de final?

El equipo paraguayo ahora espera rival en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Se tendrán que enfrentar contra el ganador de la llave entre Suecia y Francia, por lo que desde ya hay tensión sobre el próximo reto que se vendría.

Suecia, que cuenta con grandes figuras como Viktor Gyökeres o Alexander Isak, tendrá que medirse contra los principales candidatos a quedarse con el título el próximo 19 de julio en Nueva York. Habrá que ver si hay una nueva sorpresa.