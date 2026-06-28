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¡Volvió a temblar varias veces en Venezuela hoy 28 de junio de 2026! Atento al reporte

Más de un temblor ha sobrepasado nuevamente los 4.0.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
01:45 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando los movimientos telúricos en Venezuela y ha reportado al menos seis durante este 28 de junio.

Algunos de ellos, de acuerdo con el análisis, han vuelto a sobrepasar los 4.0 de magnitud. ¿Dónde se han sentido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Venezuela hoy 28 de junio de 2026

  • 5:51 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 61 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 62 de Valencia (Venezuela) y a 88 de Maracay (Venezuela).

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¿Qué otros temblores se han sentido en Venezuela hoy 28 de junio de 2026?

  • 1:02 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de San Timoteo (Venezuela), a 43 de Trujillo (Venezuela) y a 57 de Bachaquero (Venezuela).

  • 2:44 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 52 de Los Teques (Venezuela) y a 74 de Isla Ratón (Venezuela).

  • 3:46 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 78 de Valencia (Venezuela) y a 109 de Maracay (Venezuela).

  • 4:33 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 78 de Valencia (Venezuela) y a 109 de Maracay ( Venezuela).

¡Ha temblado masivamente en Venezuela hoy 26 de junio de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano
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  • 5:04 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 58 de Los Teques (Venezuela) y a 102 de Isla Ratón (Venezuela).

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