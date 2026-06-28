¿Cuánto calza? Dávinson Sánchez rompió el silencio tras su gol anulado vs. Portugal

La Selección Colombia enfrentó a Portugal en el Estadio Miami y empató 0-0.

Justo después de que se revelaron los minutos de adición, Juan Fernando Quintero levantó un balón desde el costado izquierdo, Dávinson Sánchez ganó en el salto, cabeceó y lo envió al fondo de la red, pero la terna arbitral anuló la anotación por fuera de lugar.

Tras ese desenlace, Rossy Lemos, la presentadora de Noticias RCN, realizó una videollamada con el defensa central de la Selección Colombia y no solo habló con él de la jugada, sino que también le preguntó cuánto calza.

¿Cuánto calza Dávinson Sánchez? Esto respondió tras su gol anulado vs. Portugal en el Mundial 2026

"Solamente calzo nueve y medio. Pasó algo y esas son las reglas, pero ya está, qué se va a hacer", comenzó afirmando Dávinson Sánchez.

"Hay que seguir apoyando, fuimos primero y ya está. Con toda, como siempre. Nueve y medio es una talla normal y en el fútbol dicen que los que calzan poco tienen buen pie y juegan bien. Nosotros hemos dicho acá que cuando juega la selección pasan cosas bonitas y ahí vamos a seguir dándola toda para que el país sea feliz, que es lo más importante", complementó el defensa central.

El video completo de la videollamada se puede ver aquí:

¿En dónde jugará la Selección Colombia su próximo partido del Mundial 2026?

La Selección Colombia se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Ghana, que fue tercera del grupo L.

Ese partido se llevará a cabo en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos, a las 8:30 de la noche del viernes 3 de julio de 2026.

Además, como ha venido ocurrido desde el inicio del certamen, se espera que la 'tricolor' sea local en las tribunas.