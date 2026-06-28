Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre la Selección Colombia tras el empate en Miami

La Selección Colombia hizo presencia en el Estadio de Miami en la tarde-noche del sábado 27 de junio y enfrentó a Portugal.

Los 'lusos' tuvieron como titular a Cristiano Ronaldo y el '7' permaneció en el terreno de juego durante los 95 minutos que se disputaron.

La 'tricolor' se hizo fuerte con la tenencia del balón, remató al arco rival en 26 oportunidades e hizo figura al arquero Diogo Costa.

De hecho, los dirigidos por Néstor Lorenzo abrieron el marcador en el primer minuto de adición, pero, finalmente, los árbitros lo anularon por un fuera de lugar milimétrico.

En consecuencia, teniendo en cuenta el trámite que tuvo el partido, Cristiano Ronaldo habló en la zona mixta de lo complejo que fue enfrentar a la Selección Colombia. ¿Qué dijo?

Así fue como Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre la Selección Colombia

Después de que se acabó el partido en el Estadio Miami y la delegación de Portugal se dispuso a abandonar el escenario deportivo, Cristiano Ronaldo pasó por la zona mixta y los periodistas le preguntaron que cómo había visto el partido.

Además, uno de los comunicadores opinó que 'la tricolor' era un rival muy fuerte y él, de inmediato, respondió lo siguiente:

Sí, mucho.

¿Cuál es el próximo reto para la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Tras los tres partidos jugados de la fase de grupos, la Selección Colombia debe prepararse para el inicio de las llaves de eliminación directa.

Su rival en los dieciseisavos de final será Ghana, que hizo parte del grupo L y terminó tercera con 4 puntos luego de ganarle 1-0 a Panamá, empatar 0-0 con Inglaterra y perder 2-1 con Croacia.

Además, el partido se jugará el viernes 3 de junio, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Kansas City.