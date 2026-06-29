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Paraguay sorprendió a Alemania y marcó primero en los dieciseisavos del Mundial

El equipo de Gustavo Alfaro marcó en el duelo ante Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial y se ilusiona con pasar de ronda.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
04:21 p. m.
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La Selección de Paraguay marcó el primer gol en el duelo directo ante Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, sorprendiendo a propios y extraños y poniéndose en ventaja antes de que terminaran los primeros 45 minutos.

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Tras una buena jugada colectiva por derecha, Miguel Almirón se juntó con Galarza y mandó un lindo centro al área, donde se encontraba Julio Enciso, quien con un certero remate de cabeza, venció al mítico portero Manuel Neuer.

¿A quién se enfrentaría Paraguay si pasa de ronda?

En caso de que el resultado se mantenga a favor del equipo paraguayo, se tendrían que enfrentar al ganador de la llave entre Suecia y Francia, donde está el equipo que posiblemente es el gran favorito a quedarse con el título en Nueva York.

Habrá que ver si el equipo mantiene la ventaja (o la amplía) en el segundo tiempo, lo cual sería un golpe sobre la mesa de los equipos sudamericanos, eliminando a un equipo que ha sabido ser campeón mundial en cuatro oportunidades.

¿Dónde ver el Alemania vs. Paraguay?

La trasmisión de este partido en Colombia la podrá seguir a través de la señal del Canal RCN, tanto en televisión abierta como en la aplicación y la página web.

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