🔴 EN VIVO | Alemania 0-0 Paraguay: vea el partido de HOY en el Mundial 2026

Este 29 de junio, quedaron programados varios partidazos de la Copa del Mundo de 2026 y dos de ellos se podrán disfrutar a través de la señal del Canal RCN. Luego de disfrutar el Brasil vs. Japón a primera hora, llega otro sudamericano con el Alemania vs. Paraguay.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro tendrá que medirse ante los cuatro veces campeones del mundo en Boston. Luego de lo que fue la victoria de Ecuador en fase de grupos, hay ilusión por un posible nuevo triunfo de un equipo de la región.

¿Dónde ver EN VIVO el Alemania vs. Paraguay?

La trasmisión de este partido se podrá disfrutar a través de la señal del Canal RCN, donde se podrá ver el compromiso totalmente gratis, no solamente desde el televisor, sino que también en forma digital en la APP del Canal RCN y de la página web canalrcn.com/co.

En los canales de YouTube y TikTok del Canal RCN, podrá disfrutar de los primeros 10 minutos de trasmisión, razón por la cual tiene las demás opciones de trasmisión a su disposición.

¿Dónde seguir el Alemania vs. Paraguay en radio?

Si definitivamente no puede ver el partido, todavía puede seguir la trasmisión de radio del sistema de RCN. A través de la señal de La FM podrá disfrutar del relato de este compromiso con un gran equipo de trasmisión.

También estará disponible la señal de Alerta, donde encontrará un relato más fresco, pero con todas las emociones que dejará este partidazo entre un multicampeón del mundo y la siempre difícil selección de Paraguay.