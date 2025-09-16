CANAL RCN
Deportes

Inicia la Champions League: programación para este martes 16 de septiembre

La Champions League inicia este martes 16 de septiembre y acá le contamos la programación de la primera jornada.

Kylian Mbappé
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
07:23 a. m.
La espera terminó. Este martes 16 de septiembre dará inicio una nueva temporada de la UEFA Champions League y, por primera vez en la historia, se implementará el formato de liguilla para la fase inicial del torneo. Con este cambio, los clubes participantes disputarán más partidos que en el pasado y se medirán a rivales de diferentes ligas europeas en una especie de “mini liga” que definirá a los clasificados a octavos de final.

La jornada inaugural ofrecerá un menú de lujo para los aficionados al fútbol, con duelos que prometen emociones y goles en varias ciudades del continente. La expectativa es alta, especialmente porque los equipos buscarán comenzar con pie derecho en un torneo que exige regularidad y fortaleza desde el primer día.

Juventus y Borussia Dortmund, duelo con historia

Uno de los partidos más atractivos de este martes será el que enfrente a Juventus y Borussia Dortmund en Turín. El conjunto italiano quiere volver a ser protagonista en Europa después de temporadas irregulares, mientras que el equipo alemán arriba con un plantel joven y ambicioso que pretende dar la sorpresa. La Vecchia Signora contará con el respaldo de su público en el Allianz Stadium, pero los de Dortmund confían en su intensidad ofensiva para sacar un resultado positivo.

Real Madrid y Marseille, choque de estilos

Otro compromiso que genera gran expectativa es el de Real Madrid frente a Marseille en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán imponer su jerarquía y demostrar por qué son el club más laureado de la competición. El cuadro francés, por su parte, llega con la intención de dar un golpe de autoridad y sumar puntos que le permitan soñar con la clasificación.

Los demás duelos de la jornada también llaman la atención: Athletic Bilbao recibe a Arsenal a las 11:45 a.m., PSV Eindhoven se mide a Union St.Gilloise a la misma hora, Benfica se enfrenta a Qarabag a las 2:00 p.m. y Tottenham choca con Villarreal en Londres. En Colombia, todos los encuentros podrán verse a través de Disney+. La primera fecha continuará este miércoles 17 de septiembre con otra tanda de compromisos.

