Partidazos de este fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre en Colombia y el mundo
Prográmese con los mejores partidos de este fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre en Colombia y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 01 de 2025
07:13 a. m.
Sábado 1 de noviembre
- Nottingham Forest vs. Manchester United – 10:00 a.m.
- Atlético de Madrid vs. Sevilla – 10:15 a.m.
- Tottenham vs. Chelsea – 12:30 p.m.
- Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen – 12:30 p.m.
- Liverpool vs. Aston Villa – 3:00 p.m.
- Real Madrid vs. Valencia – 3:00 p.m.
- Alianza FC vs. Boyacá Chicó – 4:00 p.m.
- Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín – 6:10 p.m.
- Once Caldas vs. Pasto – 8:20 p.m.
Domingo 2 de noviembre
- West Ham vs. Newcastle – 9:00 a.m.
- Manchester City vs. Bournemouth – 11:30 a.m.
- Barcelona vs. Elche – 12:30 p.m.
- Milan vs. Roma – 2:45 p.m.
- Bucaramanga vs. La Equidad – 3:00 p.m.
- Atlético Nacional vs. Águilas Doradas – 5:15 p.m.
- River Plate vs. Gimnasia La Plata – 6:30 p.m.
- Fortaleza vs. Junior de Barranquilla – 7:30 p.m.
Lunes 3 de noviembre
- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali – 2:00 p.m.
- Sunderlan vs. Everton – 3:00 p.m.
- Envigado vs. Millonarios – 4:10 p.m.
- América de Cali vs. Unión Magdalena – 6:20 p.m.
- Deportes Tolima vs. Llaneros – 8:30 p.m.