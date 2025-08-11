Partidazos de este fin de semana 8 y 9 noviembre en Colombia y el mundo
Prográmese con los mejores partidos este fin de semana en Colombia y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 08 de 2025
07:43 a. m.
07:43 a. m.
Sábado 8 de noviembre
- Tottenham vs. Manchester United – 7:30 a.m.
- Union Berlin vs. Bayern Múnich – 9:30 a.m.
- Juventus vs. Torino – 12:00 p.m.
- Atlético de Madrid vs. Levante – 12:30 p.m.
- Sunderland vs. Arsenal – 12:30 p.m.
- Chelsea vs. Wolves – 3:00 p.m.
- Fortaleza vs. Junior de Barranquilla – 4:10 p.m.
- Atlético Nacional vs. Águilas Doradas – 6:20 p.m.
- León vs. Puebla – 8:00 p.m.
- Bucaramanga vs. La Equidad – 8:30 p.m.
Domingo 9 de noviembre
- Aston Villa vs. Bournemouth – 9:00 a.m.
- Rayo Vallecano vs. Real Madrid – 10:15 a.m.
- Manchester City vs. Liverpool – 11:30 a.m.
- Once Caldas vs. Deportivo Pasto – 2:00 p.m.
- Boca Juniors vs. River Plate – 2:30 p.m.
- Inter vs. Lazio – 2:45 p.m.
- Celta de Vigo vs. Barcelona – 3:00 p.m.
- Alianza vs. Boyacá Chicó – 4:10 p.m.
- América de Cali vs. Unión Magdalena – 6:20 p.m.
- Santa Fe vs. Cali – 8:30 p.m.