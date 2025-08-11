CANAL RCN
Partidazos de este fin de semana 8 y 9 noviembre en Colombia y el mundo

Prográmese con los mejores partidos este fin de semana en Colombia y el mundo.

Luis Díaz Bayern Múnich (5)
FOTO: Bayern Múnich

noviembre 08 de 2025
07:43 a. m.
Sábado 8 de noviembre

  • Tottenham vs. Manchester United – 7:30 a.m.
  • Union Berlin vs. Bayern Múnich – 9:30 a.m.
  • Juventus vs. Torino – 12:00 p.m.
  • Atlético de Madrid vs. Levante – 12:30 p.m.
  • Sunderland vs. Arsenal – 12:30 p.m.
  • Chelsea vs. Wolves – 3:00 p.m.
  • Fortaleza vs. Junior de Barranquilla – 4:10 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Águilas Doradas – 6:20 p.m.
  • León vs. Puebla – 8:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. La Equidad – 8:30 p.m.
Domingo 9 de noviembre

  • Aston Villa vs. Bournemouth – 9:00 a.m.
  • Rayo Vallecano vs. Real Madrid – 10:15 a.m.
  • Manchester City vs. Liverpool – 11:30 a.m.
  • Once Caldas vs. Deportivo Pasto – 2:00 p.m.
  • Boca Juniors vs. River Plate – 2:30 p.m.
  • Inter vs. Lazio – 2:45 p.m.
  • Celta de Vigo vs. Barcelona – 3:00 p.m.
  • Alianza vs. Boyacá Chicó – 4:10 p.m.
  • América de Cali vs. Unión Magdalena – 6:20 p.m.
  • Santa Fe vs. Cali – 8:30 p.m.
