Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante dos días sus vuelos desde y hacia Venezuela.

Esto se suma a otras ocho compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe.

El pasado sábado el presidente Donald Trump ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano, que hace parte de esa presión que le están ejerciendo al régimen de Nicolás Maduro, y un día después fue que confirmó a la opinión pública que sostuvo una llamada con Nicolás Maduro.

RELACIONADO Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

¿Qué hacer si Copa Airlines le suspendió un vuelo a Venezuela?

A través de un comunicado, Copa Airlines, confirmó la suspensión de vuelos en Venezuela: “Hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025”.

Asimismo, dio a conocer las alternativas que ofrece aerolínea a los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos:

Un cambio de fecha y/o un cambio de origen/destino dentro de la misma región sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto en crédito para una fecha de viaje futura.

Reembolso de boletos no utilizados y parcialmente utilizados. Puede gestionar su solicitud en www.copa.com.

RELACIONADO Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump

Nicolás Maduro habló de su llamada con Donald Trump

Nicolás Maduro habló, en las últimas horas, sobre la conversación que sostuvo con Trump. Dijo que habría sido la Casa Blanca la que se comunicó con Miraflores, hace unos diez días.

Maduro no dio más detalles de la llamada, pero aseguró que se trató de un diálogo respetuoso.