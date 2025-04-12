CANAL RCN
Internacional Video

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

En las últimas horas, otras dos aerolíneas se sumaron a la suspensión de vuelos a Caracas tras la orden del cierre del espacio aéreo por parte de Estados Unidos.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante dos días sus vuelos desde y hacia Venezuela.

Esto se suma a otras ocho compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe.

El pasado sábado el presidente Donald Trump ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano, que hace parte de esa presión que le están ejerciendo al régimen de Nicolás Maduro, y un día después fue que confirmó a la opinión pública que sostuvo una llamada con Nicolás Maduro.

Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos
RELACIONADO

Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

¿Qué hacer si Copa Airlines le suspendió un vuelo a Venezuela?

A través de un comunicado, Copa Airlines, confirmó la suspensión de vuelos en Venezuela: “Hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025”.

Asimismo, dio a conocer las alternativas que ofrece aerolínea a los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos:

  • Un cambio de fecha y/o un cambio de origen/destino dentro de la misma región sin cargos adicionales.
  • Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto en crédito para una fecha de viaje futura.
  • Reembolso de boletos no utilizados y parcialmente utilizados. Puede gestionar su solicitud en www.copa.com.
Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump
RELACIONADO

Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump

Nicolás Maduro habló de su llamada con Donald Trump

Nicolás Maduro habló, en las últimas horas, sobre la conversación que sostuvo con Trump. Dijo que habría sido la Casa Blanca la que se comunicó con Miraflores, hace unos diez días.

Maduro no dio más detalles de la llamada, pero aseguró que se trató de un diálogo respetuoso.

Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófonos, cuando hay cosas importantes en silencio tienen que ser hasta que se den.

Maduro se refirió a la conversación telefónica que tuvo con Trump: “Fue en un tono de respeto, inclusive, cordial”
RELACIONADO

Maduro se refirió a la conversación telefónica que tuvo con Trump: “Fue en un tono de respeto, inclusive, cordial”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Facebook

Meta admite avances, pero también frustraciones con su ‘corte de contenidos’

Donald Trump

Secretaria de Prensa desmiente que Trump se quede dormido en sus reuniones de gabinete

Honduras

Expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció a Trump tras indultarlo

Otras Noticias

Astrología

Mhoni Vidente revela impactante cierre para el 2025: Colombia vivirá transformaciones

La astróloga compartió nuevas revelaciones sobre cómo se perfilará el cierre del año 2025.

Liga BetPlay

Lucas González y el picante mensaje para Leonel Álvarez tras clasificar a la final con Tolima

El técnico bogotano celebró la clasificación a su primera final en el fútbol profesional con un mensaje para uno de los experimentados de Colombia.

Asesinatos en Bogotá

Menor de 16 años aceptó tres delitos por el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota

Metro de Bogotá

¿Los perros serán permitidos en el Metro de Bogotá? Ya hay respuesta oficial