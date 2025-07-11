Muchas novedades: esta es la convocatoria oficial de la selección Colombia

La Selección Colombia continúa ajustando detalles de cara al Mundial 2026, y el técnico Néstor Lorenzo ya dio a conocer la lista de convocados para los dos últimos compromisos del año. Los duelos, que se disputarán en territorio estadounidense frente a Australia y Nueva Zelanda, servirán como preparación para el sorteo del Mundial y como cierre de un año de consolidación para el proceso del entrenador argentino.

Estos encuentros serán una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el grupo, mantener la racha positiva y observar a varios futbolistas que han venido destacándose tanto en el fútbol local como en el exterior. Lorenzo, que ha logrado imprimir una identidad sólida en el combinado nacional, busca que el equipo llegue con ritmo, confianza y continuidad al 2026, un año en el que Colombia espera ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.

Últimos ensayos antes del sorteo del Mundial

Los amistosos ante Australia y Nueva Zelanda no son simples compromisos de cierre de temporada. Para el cuerpo técnico representan los últimos ensayos tácticos antes de conocer los rivales que la Selección enfrentará en la fase de grupos del Mundial. Por ello, Lorenzo decidió mantener una base sólida de jugadores que ya vienen siendo protagonistas en su ciclo, pero también incluyó algunas novedades con el objetivo de ampliar las variantes en cada línea.

El entrenador espera aprovechar estos compromisos para afinar detalles en el funcionamiento colectivo, ensayar nuevas variantes ofensivas y fortalecer la cohesión del grupo, que ha sido una de las grandes virtudes del proceso.

Una selección enfocada en 2026

Más allá de los resultados, la prioridad de Lorenzo es continuar construyendo un equipo competitivo, con equilibrio entre experiencia y juventud. Colombia llega a estos amistosos con una identidad clara y un mensaje firme: no relajarse. El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y cada concentración, cada entrenamiento y cada minuto en cancha se convierten en una pieza fundamental del plan trazado por el cuerpo técnico.

Con estos dos compromisos, la Selección pondrá fin a su calendario del año, cerrando un ciclo de evaluación, crecimiento y consolidación que deja buenas sensaciones entre los hinchas y la ilusión de ver nuevamente a Colombia brillar en una Copa del Mundo.