Mhoni Vidente revela impactante cierre para el 2025: Colombia vivirá transformaciones

La astróloga compartió nuevas revelaciones sobre cómo se perfilará el cierre del año 2025.

Mhoni Vidente predice final de 2025
Foto Freepik

diciembre 04 de 2025
07:18 a. m.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones sobre acontecimientos mundiales, reveló cómo se proyecta el cierre del año 2025.

¿Qué anticipó Mhoni Vidente para el final del 2025?

Durante su participación en El Heraldo de México, la vidente aseguró que el fin de año llegará cargado de transformaciones trascendentales, especialmente en materia política y social. Según explicó, se avecinan movimientos energéticos que impulsarán procesos de reconciliación, decisiones determinantes y la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento económico y social.

“Definitivamente, la carta del As de Oros y la carta del Mundo nos dicen que vienen noticias positivas a nivel mundial. Una de ellas será en Honduras: un cambio de régimen y nuevos gobernantes que ayudarán al crecimiento del país”, afirmó.

¿Qué países experimentarían estos cambios?

Mhoni Vidente señaló que uno de los territorios con mayores transformaciones será Chile, donde visualiza una modificación en el panorama político.

En Chile se ve la llegada de un nuevo gobernante, un hombre que traerá nuevas dinámicas y posibilidades de crecimiento económico, destacó.

Asimismo, anticipó que tanto Colombia como Venezuela vivirán ajustes en sus gobiernos y avances en procesos de reconciliación.

La carta del As de Oros y la carta del Mundo nos dice que habrá tratados de paz en Venezuela y en Colombia, aseguró.

En el caso de México, la astróloga explicó que el país entrará en una etapa de calma hacia finales de 2025. Aunque advirtió de posibles cambios climáticos, destacó que la energía general será positiva.

